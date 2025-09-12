Cuidado con James Rodríguez; en León tienen un plan para el juego de la Liga MX

James Rodríguez regresó a México tras su buen rendimiento con la Selección Colombia en los partidos de eliminatorias al Mundial 2026 frente a Venezuela y Bolivia. El '10' anotó el gol que destrabó el juego frente a la 'verde', que ayudó a la confirmación de la clasificación del equipo 'tricolor' a la máxima cita orbital. Además, aportó dos asistencias en el encuentro frente a la 'vinotinto' en la goleada 3-6 del equipo nacional.

Ahora, el jugador de 34 años vuelve con su club, el León de Guanajuato, para encarar la liga mexicana, en la que se ubican en la novena posición con 10 puntos jugadas siete fechas. James no ha tenido el mejor rendimiento en lo que va del torneo, sin embargo, sigue siendo la carta más fuerte de la 'fiera', por lo que se espera que llegue con un excelente estado de animo para liderar a su equipo en la búsqueda del título del campeonato 'manito'.

No obstante, antes de que León vuelva al ruedo en su visita a Tigres, los periodistas mexicanos no dieron un parte alentador sobre el estado del colombiano previo al juego. El diario ABC habló así de la participación de James en el encuentro de mañana: "Aunque James está contemplado en la convocatoria y se espera que tenga minutos en el Universitario (estadio en el que se disputará el juego), el cuerpo técnico maneja con cautela su participación. La indicación es clara: no arriesgarlo a jugar los 90 minutos y aprovechar su calidad en momentos puntuales del encuentro."

Y es que el mediocampista 'cafetero' ya sufrió una lesión esta temporada con el equipo 'esmeralda', unos problemas musculares, que le impidieron jugar los partidos frente a Monterrey y Necaxa a mediados del mes de agosto, por lo que el club mexicano quiere manejar con mucho cuidado la salud del '10' para lograr que esté presente en la mayor cantidad de juegos posibles.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, capitán del Club León Getty Images

El ex jugador del Rayo Vallecano, ha jugado ocho partidos entre Leagues Cup y Liga MX, con un saldo de un gol y una asistencia, números no muy buenos para la calidad del capitán de la Selección, que hacen que los hinchas mexicanos le exijan que suba su nivel y compromiso con el club, teniendo en cuenta la alta inversión que hizo la directiva en él y su buen desempeño con el combinado 'cafetero'.

León se verá las caras este sábado con Tigres en el estadio Universitario de la UANL, y ahí se sabrá si James Rodríguez tiene minutos o si el técnico Eduardo Berizzo lo reservará para los próximos partidos.