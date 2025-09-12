En River Plate le meten presión a 'Juanfer' Quintero y Miguel Borja antes de enfrentar a Estudiantes

River Plate se prepara para enfrentar este sábado 13 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora de Colombia) a Estudiantes de la Plata, en un encuentro correspondiente a la octava fecha de la liga argentina. Sin embargo, antes del juego, el director deportivo del club, Enzo Francescoli, dio unas declaraciones para 'ESPN' en las que comentó acerca de la situación de los colombianos Juan Fernando Quintero y Miguel Borja en el equipo argentino.

Primero, Francescoli habló de 'Juanfer', para el que solo tuvo elogios por su nivel y espera que les ayude a terminar la temporada de la mejor manera. "Hay jugadores que van a mejorar y a generar un crecimiento colectivo. El jugador técnico de la manera que lo es él… es una exposición técnica. Cuando él mejor está de la cabeza, mejor funciona", dijo. Además, agregó: "Juanfer está bien, creciendo físicamente, la continuidad lo va a ayudar. Todavía le falta ritmo para jugar los 90 minutos, pero lo veo bien".

Quintero, quien vuelve a su club tras una doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026 bastante satisfactoria para él luego de anotar un gol frente a Bolivia y dar dos asistencias, una frente a la verde y otra contra Venezuela, ha ido subiendo su rendimiento en su vuelta al fútbol argentino. El '10' ha disputado nueve partidos, en los que ya celebró una asistencia y poco a poco es más considerado por su técnico Marcelo Gallardo.

Por otro lado, el director deportivo de River se refirió también a Miguel Borja, cuyo futuro es incierto en el club. "Lo va a decidir él con Marcelo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel. Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas", señaló el directivo sobre el 'colibrí'. Borja, que termina su contrato a finales de este año con el elenco 'millonario', ha visto mermada paulatinamente su participación en el equipo, tan solo ha estado 261 minutos en cancha en las siete jornadas que van de la liga argentina, ingresando varias veces desde el banco, por lo que ya no está considerado por su entrenador como un jugador con un rol importante en el equipo. Incluso, a mitad de año se habló de la posible marcha del delantero 'samario' al fútbol mexicano, concretamente a Tigres, pero al final no se cristalizó esa operación.

Los colombianos intentarán tener un buen rendimiento en la liga argentina, y luego afrontarán el partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, el miércoles 17 de septiembre en el estadio Mas Monumental.