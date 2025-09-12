Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En River Plate le meten presión a 'Juanfer' Quintero y Miguel Borja antes de enfrentar a Estudiantes

En River Plate le meten presión a 'Juanfer' Quintero y Miguel Borja antes de enfrentar a Estudiantes

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, se refirió a los dos futbolistas colombianos que juegan en la 'banda cruzada', antes del partido frente a Estudiantes. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 12, 2025 09:28 a. m.
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad