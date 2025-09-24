Síguenos en::
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Curiosa imagen de Jhon Durán en Fenerbahce; sirvió para que le dieran palo

Curiosa imagen de Jhon Durán en Fenerbahce; sirvió para que le dieran palo

El delantero colombiano Jhon Durán, que actualmente se encuentra lesionado, apareció en las últimas horas en un video que ha generado mucho revuelo entre los hinchas del Fenerbahce. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de sept, 2025
Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe.
X de @Fenerbahce

