Curiosa imagen de Jhon Durán en Fenerbahce; sirvió para que le dieran palo

Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar en el Fenerbahce. El delantero no juega con su equipo desde el 27 de agosto en el partido de Champions League frente al Benfica, pero aún sin estar en el campo, nuevamente es el foco de la información en el equipo turco.

En un video que apareció en las últimas horas en la red social X, se puede apreciar al 'cafetero' disfrutando mientras se recupera de su lesión. Se le ve con una actitud relajada manejando un carrito en el campo de entrenamiento de su equipo, acompañado por algunos miembros del cuerpo técnico y sus compañeros, en un momento que generó muchas risas entre ellos.

Sin embargo, para el usuario que subió el video, Kingbetting Destek, el comportamiento de Durán no fue el adecuado, "ha quedado claro por qué Jhon Durán, el transportador, no apareció en los partidos", fue lo que dijo en la publicación de la red social.



Vea el video del momento

Jhon Duran taşımacılık adamın neden maçlara çıkmadığı belli oldu 😂 pic.twitter.com/sROxvhPED8 — Kingbetting Destek (@KingbettingD) September 24, 2025