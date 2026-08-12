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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dairon Mosquera metió tremenda patada y se fue expulsado en Boca Juniors vs. Recoleta

Dairon Mosquera metió tremenda patada y se fue expulsado en Boca Juniors vs. Recoleta

Sobre la mitad de la segunda parte, el colombiano Dairon Mosquera hizo una fuerte falta que le significó la segunda tarjeta amarilla y se fue a las duchas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Dairon Mosquera, colombiano de Recoleta.
Dairon Mosquera, colombiano de Recoleta.
AFP.

Boca Juniors venció 3-1 a Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana y más allá de las dos asistencias de Sebastián Villa, hubo otro colombiano que también fue protagonista. Dairon Mosquera fue uno de los dos expulsados en el conjunto paraguayo.

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A los 69 minutos, el lateral vio la tarjeta roja luego de que lo amonestaran por segunda vez, tras una dura entrada sobre Leandro Lozano.

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