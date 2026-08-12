Dairon Mosquera metió tremenda patada y se fue expulsado en Boca Juniors vs. Recoleta

Boca Juniors venció 3-1 a Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana y más allá de las dos asistencias de Sebastián Villa, hubo otro colombiano que también fue protagonista. Dairon Mosquera fue uno de los dos expulsados en el conjunto paraguayo.
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A los 69 minutos, el lateral vio la tarjeta roja luego de que lo amonestaran por segunda vez, tras una dura entrada sobre Leandro Lozano.
Vea la expulsión de Dairon Mosquera:
🟥🇨🇴 DAIRON MOSQUERA EXPULSADO y #Recoleta queda con DOS MENOS ante #Boca. pic.twitter.com/p6rv50vtYe— Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) August 11, 2026
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