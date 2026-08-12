¿Julián Álvarez fichará por el Barcelona?; hay importante noticia desde el Atlético de Madrid

El delantero argentino Julián Álvarez se ha reincorporado este miércoles al trabajo con el primer equipo del Atlético de Madrid en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, en su primer entrenamiento con el conjunto rojiblanco tras su participación en el Mundial, bajo la atenta mirada del técnico Diego Simeone.

Álvarez ha vuelto a la dinámica del grupo con un cambio de imagen, con bigote y barba perfilada, y ha completado a primera hora la sesión junto al resto de sus compañeros, después de que el martes realizara trabajo individual, primero sobre el césped y posteriormente en el gimnasio, dentro del plan de reincorporación progresiva establecido por el club.

El argentino, que el martes llegó a las instalaciones de Majadahonda a las 11:30 horas, trabajó en solitario junto al preparador físico Luis Piñedo, como estaba previsto en el programa diseñado para los futbolistas que se incorporaron más tarde tras el Mundial. Este miércoles ha dado el siguiente paso y se ha ejercitado ya con el primer equipo.

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La jornada supone el reencuentro deportivo de Julián con sus compañeros y con el técnico argentino después de las vacaciones y de su participación en el Mundial, y se produce apenas dos días después de que el delantero completara las pruebas médicas y de esfuerzo en Madrid.



Su regreso a la actividad rojiblanca llega después de un verano en el que la 'Araña' manifestó públicamente su deseo de abandonar el Atlético. El 22 de junio ,tras el partido de Argentina ante Austria en el Mundial, el delantero afirmó que "lo mejor para ambas partes es una transferencia" y que quería "cumplir su sueño".

El Barcelona ha aparecido desde entonces como el principal interesado en el delantero, aunque el Atlético ha mantenido su postura de no negociar su salida. El consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club no aceptaría ofertas por el argentino, que tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

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La situación derivó además en un conflicto entre ambos clubes y en un procedimiento disciplinario extraordinario abierto por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al Barcelona por sus contactos con el entorno del futbolista cuando este tenía contrato en vigor con el Atlético.

Por el momento, Julián Álvarez ha retomado con normalidad el trabajo con el conjunto rojiblanco y este miércoles ha completado el primer entrenamiento colectivo de su regreso, mientras Simeone vuelve a tener a su disposición a una de las principales referencias ofensivas de su plantilla de cara al inicio de la temporada.