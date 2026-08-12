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Gol Caracol  / Hay novedades con Ferran Torres en el Barcelona; esto se sabe sobre su fichaje al PSG

Hay novedades con Ferran Torres en el Barcelona; esto se sabe sobre su fichaje al PSG

Ferran Torres tiene la intención de marcharse al PSG y por eso en Barcelona tomaron una importante decisión. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Ferrán Torres Barcelona
Ferrán Torres celebra gol con Barcelona
AFP

El delantero del Barcelona Ferran Torres, que estaba citado este miércoles para incorporarse a la pretemporada del conjunto azulgrana, no ha acudido a la Ciudad Deportiva Joan Gamper al tener permiso del club para cerrar su fichaje por el PSG.

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Ferran debía iniciar hoy la pretemporada con el Barça junto a los otros cuatro campeones del mundo con España que todavía estaban de vacaciones -el defensa Pau Cubarsí, los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Dani Olmo y el delantero Lamine Yamal- y que sí que se han reintegrado al grupo.

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El acuerdo por el traspaso del autor del gol de España en la final del Mundial está muy cerca de cerrarse entre el club parisino y el Barcelona, que cobrará unos 55 millones de euros, por lo que todas las partes han considerado que lo mejor es que Ferran ya no se ejercite con la camiseta azulgrana.

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El equipo que dirige Hansi Flick tiene previsto este miércoles una doble sesión. Los futbolistas internacionales que acaban de llegar harán en estos primeros días trabajo específico.

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