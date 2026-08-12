Apareció James Rodríguez en pretemporada y a la espera de encontrar nuevo equipo

James Rodríguez es uno de los jugadores colombianos que en la actualidad se encuentra sin equipo, pero con el objetivo en mente de continuar su carrera. El mediocampista viene de ser titular en el Mundial 2026 con el combinado tricolor, en el cual no logró el impacto esperado, pese a los minutos y la confianza del DT Néstor Lorenzo. A poco menos de un mes de haber culminado la cita orbital, el '10' no se había dejado ver hasta este miércoles, puesto que se logró evidencia que se está preparando y manteniendo en forma.

Rodríguez Rubio se encuentra en Madrid, España, ciudad donde tiene vivienda luego de su experiencia vivida en el conjunto merengue. Uno de sus familiares, que además se encarga de algunos de sus negocios, compartió en redes sociales algunas fotos y videos sobre una jornada de 'running' junto al cucuteño.

"Día de doble entrenamiento: 10 km a ritmo controlado (4:58 min/km), 5 km a ritmo controlado (5:10 min/km ) con James y 4 pasadas de 100 metros a 3:00 min/km ) con James", se lee en la publicación de Sebastián Rodríguez en 'Instagram'.

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A James se le vio en forma y con buena actitud en los alrededores del Parque Retiro de la capital española. Por el momento no se conocen detalles sobre su futuro, pese haber sonado para clubes como América de México y la Lazio de Italia.



El jugador de 35 años se había reportado horas antes, pero con un emotivo mensaje de aliento por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

En cuanto a su pasado más reciente en clubes, James viene de vestir la camiseta del Minnesota United de la MLS, donde no pudo tener continuidad. A finales del 2025, el colombiano finalizó su vinculación con León de México, equipo en el cual tuvo más acción, pero no lograron sostenerlo por su sustancioso salario.