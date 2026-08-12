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Gol Caracol  / Malas noticias en el Atlético de Madrid; figura se pierde el inicio de la Liga de España

Malas noticias en el Atlético de Madrid; figura se pierde el inicio de la Liga de España

De cara a la temporada 2026-27, una de las estrellas del Atlético de Madrid se perderá los primeros partidos de La Liga. Hay sorpresiva novedad.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Jugadores de Atlético de Madrid.
Jugadores de Atlético de Madrid.
AFP.

El delantero noruego del Atlético de Madrid Alexander Sørloth sufre una lesión muscular y se perderá el inicio de LaLiga, según informó este miércoles el club rojiblanco, que no ha precisado el periodo de baja.

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"Alexander Sørloth sufre una contractura muscular", indicó el Atlético en su parte médico, en el que señaló que el atacante "se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo".

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El club no especificó qué músculo está afectado ni estableció un plazo para su recuperación, pero podría estar varias semanas de baja, lo que le impediría estar disponible para las primeras jornadas del campeonato.

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Sørloth, que se reincorporó al Atlético el pasado 2 de agosto después de disputar el Mundial con Noruega, se perderá de este modo el estreno liguero del conjunto dirigido por Diego Simeone, previsto para el 19 de agosto frente al Málaga.

La lesión supone un contratiempo para el técnico argentino, que acaba de recuperar a Julián Álvarez, recién reincorporado a la disciplina rojiblanca tras su participación en el Mundial y que ha manifestado su deseo de abandonar el equipo madrileño, a lo que el club se ha negado.

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