Vea los dos goles del colombiano Yoshan Valois en Talleres vs Lanús, en Liga de Argentina

Lanús derrotó 0-3 a Talleres de Córdoba este martes en la cuarta fecha de la Liga Argentina, con protagonismo del atacante colombiano Yoshan Valois, quien viene siendo figura del 'granate', con buenas presentaciones, pero también con goles.

Y en las últimas horas el joven delantero de nuestro país dijo presente con un doblete de anotaciones, una de cabeza y la otra con una buena definición mano a mano frente al arquero rival, en los minutos 79 y 87.