Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
JHON ARIAS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea los dos goles del colombiano Yoshan Valois en Talleres vs Lanús, en Liga de Argentina

Vea los dos goles del colombiano Yoshan Valois en Talleres vs Lanús, en Liga de Argentina

El atacante colombiano Yoshan Valois fue la figura de la noche en el fútbol argentino luego de marcar doblete en la victoria de visitante de Lnaús, 0-3 contra Talleres de Córdoba.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Yoshan Valois Lanús
Yoshan Valois, futbolista colombiano en Lanús - Foto:
Lanús Oficial

Lanús derrotó 0-3 a Talleres de Córdoba este martes en la cuarta fecha de la Liga Argentina, con protagonismo del atacante colombiano Yoshan Valois, quien viene siendo figura del 'granate', con buenas presentaciones, pero también con goles.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

Y en las últimas horas el joven delantero de nuestro país dijo presente con un doblete de anotaciones, una de cabeza y la otra con una buena definición mano a mano frente al arquero rival, en los minutos 79 y 87.

Últimas noticias

Alejandro Restrepo Bolívar Bolivia
Colombianos en el exterior

Bolívar, del DT Alejandro Restrepo, no pudo de local contra Sao Paulo; empate 1-1 por Sudamericana

Sebastián Villa Boca Juniors
Colombianos en el exterior

A Sebastián Villa le preguntaron por su relación con el hincha de Boca Juniors; habló de "paciencia"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
  

Publicidad

Con esto, Yoshan Valois, de 21 años y quien militó en el Pasto, acumula cuatro goles en la Liga de Argentina, marcándole a Banfield, San Lorenzo y el doblete contra Talleres de Córdoba.

Acá los goles de Yoshan Valois en Talleres vs Lanús, en Argentina:

Relacionados

Lanús

Talleres de Córdoba

Publicidad

Publicidad

Publicidad