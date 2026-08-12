La historia de película de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, hasta llegar al altar

Tras casi diez años de relación, el astro portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, modelo hispano-argentina, se casaron el martes en Cascais, cerca de Lisboa.

Desde su encuentro en 2016 en Madrid hasta su vida familiar en Arabia Saudita, el cinco veces Balón de Oro y la antigua vendedora convertida en influencer han construido una vida en pareja ampliamente expuesta.

Estas son cinco cosas que hay que saber sobre su relación.

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Un encuentro... en Gucci

Georgina y Cristiano se conocieron en 2016 en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba. Un encuentro que ambos han descrito como un auténtico "flechazo".

En una entrevista concedida a Vogue Arabia en mayo de 2025, Cristiano le preguntó qué había sentido cuando lo conoció por primera vez. Georgina respondió que desde sus primeros intercambios sintió "una paz y una energía inexplicables", como "si se conocieran de toda la vida".

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En aquella época, Cristiano acababa de poner fin a una relación muy mediática con la modelo rusa Irina Shayk, que había durado casi cinco años.

La historia de esta antigua empleada convertida en pareja de uno de los deportistas más famosos del mundo ha sido presentada a menudo como un verdadero cuento de hadas moderno.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes 11 de agosto AFP

Una pareja ultramediática

En casi diez años de relación, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han construido la imagen de una pareja glamurosa y ultramediática que excede con creces el mundo del fútbol.

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Georgina, convertida en modelo e influencer, es hoy una celebridad por derecho propio, multiplicando los contratos publicitarios y las apariciones en los medios.

Yates, coches deportivos, joyas espectaculares y residencias lujosas: la pareja exhibe regularmente su tren de vida en las redes sociales, compartiendo numerosas imágenes de sus vacaciones y de su vida familiar.

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Una familia recompuesta

Su vida familiar se ha convertido en un elemento central de su imagen pública.

El cinco veces Balón de Oro es padre de cinco hijos. Su primogénito, Cristiano Jr, nació en 2010, mientras que los gemelos Eva y Mateo nacieron en 2017. Cristiano siempre ha mantenido en secreto la identidad de las madres de sus tres primeros hijos.

La pareja tuvo después dos hijas, Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022. Esta última nació tras la muerte de su hermano gemelo, Angel, durante el parto, un drama que la pareja decidió hacer público.

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Juntos crían a los cinco niños.

Instalados desde 2023 en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo juega en el Al-Nassr, la familia aparece a menudo reunida en las redes sociales a través de fotos de vacaciones, cumpleaños y momentos de la vida cotidiana.

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"Nuestra familia está por encima de todo", suele recordar Georgina, que afirma que su día a día gira esencialmente en torno al fútbol y a los niños.

Más de 750 millones de seguidores entre los dos

Entre los dos forman una impresionante potencia mediática.

Su audiencia supera ampliamente los 750 millones de seguidores, según las cifras que muestran en sus cuentas.

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Ronaldo, con 678 millones de seguidores, es la personalidad más seguida en Instagram. Georgina cuenta con unos 77 millones.

Pero la notoriedad de Georgina no se reduce a su condición de pareja de un futbolista.

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Se ha construido una auténtica carrera mediática, especialmente gracias a "Soy Georgina", la serie documental de Netflix lanzada en 2022 y dedicada a su vida, su familia y su día a día.

La serie muestra su universo entre viajes, jets privados, mansiones fastuosas, alfombras rojas y vida familiar, contribuyendo a convertir a Georgina en una celebridad más allá de la carrera deportiva de su marido.

Sus apariciones en el Festival de Cannes, en la Gala del Met en Nueva York o en los grandes eventos de la moda también han contribuido a consolidarla como figura pública.

Dos marcas, un imperio

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Entre los dos forman dos marcas complementarias: Cristiano, superestrella mundial del fútbol, y Georgina, figura de la moda y de las redes sociales.

Su notoriedad constituye una formidable palanca comercial. Cristiano Ronaldo ha desarrollado la marca CR7 muy por encima del fútbol, con inversiones especialmente en el ámbito de la moda, la hostelería y el bienestar.

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Por su parte, Georgina Rodríguez ha transformado su fama en actividad económica. Modelo e imagen de marcas internacionales, multiplica las colaboraciones en moda y belleza con firmas como Guess, Chopard, Charlotte Tilbury o L'Oréal Paris.