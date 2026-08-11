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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bolívar, del DT Alejandro Restrepo, no pudo de local contra Sao Paulo; empate 1-1 por Sudamericana

Bolívar, del DT Alejandro Restrepo, no pudo de local contra Sao Paulo; empate 1-1 por Sudamericana

El equipo boliviano, que es dirigido por el técnico exDIM, Alejandro Restrepo y que tiene al delantero Dairon Asprilla, apenas sacó una igualdad en La Paz, y ahora deberá cerrar en Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Alejandro Restrepo Bolívar Bolivia
Alejandro Restrepo técnico colombiano del Bolívar de Bolivia - Foto:
AFP

El Bolívar y el São Paulo empataron 1-1 este martes en los más de 3.600 metros de altitud de La Paz, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que el pase a la siguiente etapa se definirá en la vuelta la próxima semana.

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En el encuentro disputado en el estadio Hernando Siles, el ecuatoriano Robert Arboleda abrió el marcador para el Tricolor en el minuto 23 y Carlos Melgar salvó a la Academia de la derrota en casa con su anotación en el minuto 63.

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El partido de vuelta se disputará el próximo martes en el estadio de Morumbi, en São Paulo.

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El vencedor se enfrentará en cuartos de final al Boca Juniors o al Deportivo Recoleta paraguayo, que cayó este martes ante el Xeneize por 3-1 en Buenos Aires.

Comandada por el colombiano Alejandro Restrepo, la Academia tuvo mayor posesión del balón en el primer tiempo, pero no logró hallar el camino hacia el gol.

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Mientras que a los dirigidos por el brasileño Dorival Junior les bastó con un tiro de esquina en el minuto 23 para abrir el marcador.

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El encargado de patear fue Iago, cuyo centro fue aprovechado por Arboleda para un cabezazo ante el cual, el guardameta boliviano Carlos Lampe no pudo hacer nada.

Los celestes volvieron al ataque en la segunda mitad y tuvieron al menos dos intentos claros, uno del argentino-boliviano Patricio 'Pato' Rodríguez y otro de Robson Matheus que pareció que desvió el arquero brasileño Rafael, aunque el árbitro colombiano Wilmar Roldán no concedió un tiro de esquina, sino un saque desde el fondo.

El Bolívar igualó el marcador en el minuto 63, tras dos centros y dos intentos rechazados, hasta que el balón alcanzó a 'Tonino' Melgar para un remate largo que finalmente venció a Rafael.

La Academia pisó el acelerador hacia el final del encuentro con ataques incesantes contra el arco brasileño y Melgar casi anota el segundo en el quinto minuto extra, pero su disparo dio contra el travesaño.

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El encuentro tuvo solamente dos amonestados con tarjeta amarilla, Iago y Aurélio Buta, ambos del São Paulo.

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