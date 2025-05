Daniel Muñoz se 'largó a llorar' y recordó la final de Copa América: “No pude”

Tras el título de FA Cup conseguido este sábado en el estadio de Wembley, Daniel Muñoz fue uno de los jugadores que más atrajo la mirada de la prensa, al dar la asistencia del único gol contra Manchester City, por su sacrificio en cancha y hasta porque había marcado un gol, pero se lo anularon por un fuera de lugar de un compañero.

Por eso, y tras ser elegido como la figura del compromiso, el lateral derecho colombiano atendió a ‘TNT Sports México’ para hablar de sus emociones y sensaciones tras destacarse y levantar ese valioso trofeo con el cuadro londinense.

Allí, Daniel Muñoz no pudo evitar recordar lo que le pasó “hace un año”, cuando no jugó la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos, ya que fue expulsado en la semifinal contra Argentina, por lo que fue una baja sensible para la Selección Colombia frente a Argentina, que fue derrota 1-0.

Daniel Muñoz lloró recordando la final de Copa América 2024

“La verdad muy feliz porque muchas veces, como lo decía Lerma, hace un año no pude…”, fueron las palabras del antioqueño a ‘TNT Sports México’, antes de ponerse a llorar, al recordar la final perdida en el certamen internacional de Conmebol, en la que no pudo jugar por sanción.

A pesar de eso, Daniel Muñoz también se mostró feliz por este logro en su carrera, consiguiendo el primer título en Inglaterra y un trofeo de tanta relevancia como la FA Cup.

“Bueno, lo primero es que este trofeo debería decir Crystal Palace, aquí la figura fuimos todos porque si una pieza no hubiera funcionado no hubiera salido ese trabajo tan excepcional que hoy hicimos. Esto lo pone a uno feliz, alegre, pero más allá de una placa eso lo merecemos todos, cada uno de los que estuvimos ahí, de los que actuamos y los que no”, destacó el lateral derecho colombiano.

Por su parte, el también ‘cafetero’ Jefferson Lerma siguió por la misma línea de Daniel Muñoz y expresó estar orgulloso de lograr ese título para el Crystal Palace.

“Para nosotros esto inició como un sueño y ahora es una realidad, esto nos llena de mucho orgullo, Croydon es Colombia y ahora tenemos que disfrutar al máximo”, finalizó el mediocampista.