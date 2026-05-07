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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a la final de Conference League; Crystal Palace eliminó a Shakhtar

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a la final de Conference League; Crystal Palace eliminó a Shakhtar

Después de haber ganado la Community Shield y la FA Cup, los colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, van por un nuevo título con el equipo inglés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de may, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran la clasificación del Crystal Palace a la final de Conference League
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos, celebran la clasificación del Crystal Palace a la final de Conference League
AFP

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