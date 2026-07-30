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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sufren; se quedaron sin un compañero en Crystal Palace

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma sufren; se quedaron sin un compañero en Crystal Palace

El mercado de pases en el fútbol mundial se mueve por estos días, siendo el Crystal Palace, donde juegan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, uno de los protagonistas por un importante traspaso.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace.
AFP

El Chelsea confirmó este jueves el fichaje del defensa central Maxence Lacroix, procedente del Crystal Palace, por 52 millones de libras (60 millones de euros). Así las cosas. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se quedaron sin un compañero importante en la parte posterior de las 'águilas'.

¿Por cuánto tiempo firmó Maxence Lacroix con los 'blues'?

Lacroix, de 26 años, ha firmado un contrato hasta 2032 con 'les blues' después de dos años en el Palace, que lo fichó por 18 millones en 2024 del Wolfsburgo, en los que ha disputado 55 partidos y ganado la Conference League, la FA Cup y la Communith Shield.

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Internacional con la Selección Francia, con quienes jugó tres partidos en el pasado Mundial, Maxime Lacroix se ha convertido en el tercer fichaje del equipo de Xabi Alonso este verano tras Morgan Rogers y Marco Palestra.

Maxence Lacroix es nuevo jugador del Chelsea. Llegó desde el Crystal Palace.
Maxence Lacroix es nuevo jugador del Chelsea. Llegó desde el Crystal Palace.
Foto: AFP

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"Estoy muy contento de poder empezar a escribir historia en el Chelsea", dijo Lacroix en sus primeras palabras como jugador del conjunto de Stamford Bridge.

"Estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto y tengo muchas ganas de empezar a jugar. Quiero ver ya a mis compañeros, al entrenador y que empiece la temporada".

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En los próximos días el Chelsea espera cerrar las incorporaciones de Danny Welbeck y Jordan Henderson, dos veteranos que dotarán de experiencia a la escuadra de Xabi Alonso.

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