Cuál es el próximo rival de América de Cali en la Copa Betplay, luego de eliminar a Real Cartagena

Este miércoles, en el estadio Jaime Morón, América de Cali selló su clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay 2026 con un empate 1-1 con Real Cartagena que se sumó al triunfo 2-1 obtenido en la ida. Por eso, en Gol Caracol le contamos cual será su próximo rival en la siguiente fase.

La tarea más compleja la tenía el conjunto heróico luego de perder 2-1 en el juego de ida que se disputó en el Pascual Guerrero, de la capital del Valle del Cauca. Esta vez en su casa y ante su hinchada, ganar por al menos un gol los llevaba a los penaltis y de seguir de largo, una remontada les daba el pase.

Cartagena salió con la convicción de hacer la hazaña y a los 17 minutos abrió la cuenta en el marcador con una gran acción en conjunto. Jarlan Barrera filtró una pelota en el área para Edison López, quien se la dejó servida a Carlos de las Salas para que solo empujara la pelota al fondo de la red. Celebración y júbilo en máximo escenario de los bolivarenses.

Pese a ponerse arriba e igualar la serie, América reaccionó y lo empató a los 10 minutos. A Daniel Valencia le dieron una pelota en ataque y desenfundó un potente derechazo que no tuvo respuesta del arquero Aldo Montes.



De ahí en adelante, los 'escarlatas' mostraron una mejor versión, pero sin efectividad en la definición. Tomás Ángel tuvo dos chances claras, una de ellas un mano a mano, pero envió la pelota por encima del pórtico de los heróicos.

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No hubo tiempo para más y los dirigidos por David González se instalaron en los octavos de final de la Copa Colombia, instancia en la cual se medirán contra el Deportivo Pereira.

Por lo pronto, el próximo encuentro de América de Cali será el domingo 2 de agosto contra Boyacá Chicó por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026.