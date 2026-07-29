En qué equipo va a jugar Juan Guillermo Cuadrado, después de su paso por Pisa de la Serie A

Hablar de Juan Guillermo Cuadrado es hacerlo de una gran figura de la Selección Colombia y con reconocimiento a nivel internacional, especialmente por el recorrido y camino forjado en la Serie A del fútbol italiano, en donde se desvinculó hace ya varias semanas del Pisa, de la primera división.

Por estos días y aprovechando el receso, el lateral o volante por derecha ha participado en diferentes actividades, entre ellas con los pequeños y jóvenes talentos del fútbol de su Fundación, otras de negocios particulares como el lanzamiento del centro comercial en Guatapé, de su propiedad junto a Yerry Mina y Jefferson Lerma, y en las últimas horas hizo presencia en un evento publicitario en Bogotá, en la que lo atendió a los medios capitalinos.

Y la pregunta obligada estuvo relacionada con las ofertas que tiene para continuar en las canchas. Así Cuadrado comentó que "obviamente se ha trabajado con mi representante. Hay propuestas de Estados Unidos, México ya hay una en Europa, que no es muy segura, pero todavía se está hablando. Esperando la voluntad de Dios, y sobretodo, tratándose de una decisión que también es muy familiar. Por qué no sólo debo pensar en mí, sino en lo mejor para mi esposa y también para mis hijos".

El exjugador del Medellín y de Juventus de Italia, en el que tuvo buen suceso y ganó reconocimiento, aceptó que a él le gustaría regresar al fútbol colombiano, pero que no es una posibilidad que le llame la atención a su esposa.



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En ese orden de ideas, para Juan Guillermo Cuadrado vienen semanas definitivas en pro de continuar en las canchas, para el segundo semestre de 2026.

Cuadrado y la opción de la Selección Colombia en el Mundial 2026

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"Yo trabajé para estar en la convocatoria del Mundial; era mi sueño el poder representar a mi país, siendo uno de los jugadores con más partidos. No se dio la oportunidad, pero creo que podía estar por el liderazgo y lo que les podía aportar a los muchachos. Yo estaba para aportar 20', 30' minutos; siempre estuve en contacto con los muchachos", le dijo Cuadrado a 'Win Sports' con respecto a su ilusión fallida en el seleccionado colombiano.