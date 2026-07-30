Luto en la Selección Colombia y en Santa Fe; murió un mundialista de nuestro país

En las últimas horas se conoció de la muerte del exfutbolista Hernando 'el Mono' Tovar, a sus 88 años, quien fue jugador de Santa Fe y que participó en el Mundial de Chile 1962 con la Selección Colombia, que es recordada por la gesta del empate 4-4 con la entonces Unión Soviética, con un gol olímpico de Marcos Coll.

Tovar nació en la ciudad de Girarardot y desde muy niño mostró tener dotes con el balón, jugando en equipo aficionados de Cundinamarca y hasta llegar a las filas de los 'cardenales', siendo un volante mixto de sacrificio y que a la par, contaba con una técnica y visión de juego.

Con Santa Fe, el girardoteño fue campeón en dos oportunidades y defendió los colores de los capitalinos en 204 partidos, de 1956 a 1963 y en la temporada de 1965.

'El Mono' Tovar después de haberse retirado y de colgar los guayos, estuvo vinculado a las divisiones menores del cuadro capitalino, en la época en la que el presidente era Efraín Pachón Roncancio.



El exfutbolista hizo parte de un grupo de amigos futboleros, encabezados por el reconocido periodista Hernán Peláez Restrepo y hombres que pasaron por el profesionalismo de nuestro país como Juan Gómez Voglino, Arnoldo Iguarán, Willington Ortiz, Jorge Amado, Arturo Boyacá, Mario Vanemerak y Óscar 'Pájaro' Juárez, entre otros, quienes se reunían una vez al mes en el restaurante Estancia Chica, administrado hoy por los hijos del legendario Juan Carlos Sarnari, para compartir viejas anécdotas y hablar del balón, la pasión de todos.

Hernando 'Mono' Tovar, exfutbolista de Santa Fe - Foto: Archivo particular

Publicidad

Antes del pasado Mundial 2026, Natalia Tovar, una de las hijas del hombre atado a la historia santafereña, contaba que con cada cita en el certamen organizado por la FIFA su nombre volvía a sonar y para el 'Mono' o 'Monito', como lo conocían sus más allegados, resultaba motivo de satisfacción y alegría que los medios lo buscaran para evocar viejos momentos.