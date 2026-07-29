¡Gigante Jhon Arias con Palmeiras! gol y hermoso taquito en 3-0 sobre Vitória

El Palmeiras abrió ocho puntos de ventaja en el liderato del Campeonato Brasileño 2026 este miércoles, al golear 4-0 de visita al Vitória y aprovechar el empate de su escolta, el Flamengo, en casa del Inter de Porto Alegre. El colombiano Jhon Arias fue figura con asistencia y gol.

El Verdão saltó al césped conociendo la igualdad 1-1 del Fla y aprovechó para aumentar su diferencia de puntos, en un partido marcado por la polémica.

Los locales se quedaron con nueve jugadores en apenas 3 minutos, en la primera mitad, tras pedir desde el VAR al árbitro que revisara las jugadas.

Primero, expulsó al defensa Cacá por una entrada al colombiano Jhon Arias. Tras confirmarse la expulsión, Luan Candido hizo una señal de "robo" hacia el colegiado, que inicialmente no vio pero al ser avisado desde la sala del VAR revisó las imágenes y también expulsó al defensa.



Contra 9 jugadores, el Palmeiras no tuvo problemas y sentenció en el descuento de la primera mitad, con un gol del brasileño-paraguayo Maurício y otro de Fabiano Souza en propia portería.

Jhon Arias, jugador colombiano, celebra un gol con Palmeiras AFP

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En la segunda, Jhon Arias, tras una gran jugada individual, y el paraguayo Ramón Sosa, de tiro libre, completaron la goleada.

"Para nosotros era importante vencer, en un campo complicado. Sabíamos que teníamos que venir aquí y lograr los tres puntos, y continuar firmes en el liderato", dijo Jhon Arias tras el partido.