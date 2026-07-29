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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias no desentona en Palmeiras; vea su gol contra Vitória, en el Brasileirao

Jhon Arias no desentona en Palmeiras; vea su gol contra Vitória, en el Brasileirao

El volante colombiano Jhon Arias anotó el tercer tanto en la visita del Palmeiras al Vitória por el balompié de Brasil. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras.
Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras.
Getty Images.

Palmeiras goleó a Vitória en el Brasileirao con una gran actuación del colombiano Jhon Arias, quien anotó el tercer gol en la cuenta del 'verdao'.

A los 70 minutos, Joaquín Piquerez filtró una pelota en el área y Arias remató con potente. El arquero Lucas Arcanjo alcanzó a tocar la pelota, pero no fue suficiente para evitar el gol.

El jugador de la Selección Colombia ya se había reportado con una asistencia en el primer tanto de Palmeiras.

Vea el gol de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras

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