Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Un equipo como América, con tanta historia, exige ser campeón, el balance es negativo”
Exclusivo

"Un equipo como América, con tanta historia, exige ser campeón, el balance es negativo”

En diálogo con Gol Caracol, una leyenda de América de Cali se refirió al presente del conjunto ‘escarlata’, que quedó sin posibilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Acción de juego entre América de Cali y Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025.
Acción de juego entre América de Cali y Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad