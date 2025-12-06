"Un equipo como América, con tanta historia, exige ser campeón, el balance es negativo”

América de Cali se quedó sin chances de clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025, tras caer 2-1 en la quinta jornada del Grupo A de los cuadrangulares frente a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano.

A pesar de adelantarse en el marcador con un tanto de Josen Escobar a los 68 minutos, los dirigidos por David González no pudieron sostener la ventaja. Las anotaciones de Jermein Peña y Didier Moreno acabaron con las ilusiones de los ‘diablos rojos’ de pelear por su estrella 16.

“Un balance negativo”

Una voz autorizada para hablar del presente de América de Cali es Fabián Vargas, quien defendió la camiseta del conjunto ‘escarlata’ entre 1998 y 2002, siendo campeón en cuatro oportunidades.



En diálogo con Gol Caracol, el exjugador bogotano fue crítico con el equipo de sus amores tras la eliminación de la Liga BetPlay.

“Un balance negativo, quedó por fuera de Copa Colombia y de las finales. Para David es un respiro haber agarrado el equipo en la última posición y llevarlo a los cuadrangulares, pero un equipo como América, con tanta historia, exige ser campeón”, dijo inicialmente Fabián Vargas.

Y añadió: “Eso son pañitos de agua, a David simplemente le ayudan en ese proceso para el próximo año, que ya pueda estar ahí en la línea (David González) y que pueda estructurar un equipo más compacto, que él quiere desde los jugadores que pueda llegar a pedir. Pero creo que solamente le da oxígeno para iniciar el próximo año desde una forma distinta”.



¿En qué equipos jugó Fabián Vargas?

Además de su paso por América, Fabián Vargas tuvo una destacada carrera en el fútbol del exterior, donde defendió las camisetas de Boca Juniors, Independiente de Avellaneda, Internacional de Porto Alegre, Almería de España, AEK Atenas y Barcelona de Guayaquil. En Colombia, sus últimos equipos fueron Millonarios y La Equidad, club en el que se retiró en 2018.

Con la Selección Colombia fue internacional en 48 ocasiones marcando un gol, e hizo parte del plantel que se coronó campeón de la Copa América en 2001.



¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali?

La ‘mechita’ cerrará su participación en este 2025 frente a Atlético Nacional, encuentro válido por la sexta fecha del cuadrangular A. El partido está programado para el lunes 8 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, donde el balón rodará desde las 5:15 p. m. (hora colombiana).

En 2026, América tendrá la posibilidad de disputar la primera fase de la Copa Sudamericana, dado que ocupa el sexto lugar en la tabla de reclasificación.