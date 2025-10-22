Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez genera burlas por una jugada que sufrió en la Champions League

Dávinson Sánchez genera burlas por una jugada que sufrió en la Champions League

Todo ocurrió en medio del partido entre Galatasaray y Bodo Glimt, donde el defensa central colombiano, Dávinson Sánchez, quedó retratado y dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano de Galatasaray, se lamenta por una jugada en Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano de Galatasaray, se lamenta por una jugada en Champions League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad