Dávinson Sánchez genera burlas por una jugada que sufrió en la Champions League

Dávinson Sánchez se ha convertido en una pieza clave del Galatasaray. Por eso, este miércoles 22 de octubre, estuvo desde el arranque en el partido contra Bodo Glimt, por la fecha 3 de la fase de liga de la Champions League, en el RAMS Park. Allí, se mostró sólido en defensa, pero también protagonizó una acción que dio de qué hablar y por la que se burlaron en redes.

En un ataque del equipo noruego, Kasper Høgh entró al área rival y cuando se creía que iba a rematar, enganchó e hizo que el defensa central colombiano, Dávinson Sánchez, siguiera de largo. De inmediato, las reacciones aparecieron en redes sociales y se burlaron del 'cafetero', afirmando que "con esa jugada, lo mandó al mercado, pasando derecho".

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano, en el partido de Galatasaray por la Champions League Getty Images

Vea la jugada de Dávinson Sánchez, con Galatasaray vs. Bodo Glimt

💥 Høge'nin Davinson Sanchez'i pazara yollayıp yararlanamadığı pozisyon pic.twitter.com/LeOFVId8pD — Kadıköy Zone (@KadikoyZone) October 22, 2025

