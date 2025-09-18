Dávinson Sánchez se fue de autogol en Champions League; por andar 'mal parqueado'

Dávinson Sánchez se estrenó en la Champions League 2025-2026 con un autogol en partido en el que su equipo, el Galatasaray de Turquía, se presentó en condición de visitante contra el Eintracht Frankfurt de Alemania.

El caucano, que empezó siendo titular, envió la pelota al fondo de su propia portería en el minuto 37 del primer tiempo, instante en el que su escuadra iba 0-1 arriba en el marcador, por lo que el 'cafetero' con su infortunada acción puso el 1-1 parcial en el resultado.

La primera anotación de la contienda disputada en el estadio Deutsche Park fue obra de Yunus Akgun, que definió cuando el reloj señalaba el minuto 8. Sin embargo, la alegría de los otomanos no duró mucho gracias al autogol.

Sánchez se lamentó por lo sucedido debido a que la bola le rebotó en una pierna luego de que su arquero saliera vencedor en un mano a mano frente a un delantero rival. En ese instante, el esférico salió en dirección al colombiano, que no lo esperaba, y se dirigió al fondo de la red sin oposición alguna, pues el guardameta ya estaba jugado.

Publicidad

Ahora, en la segunda jornada de la Champions League, el Galatasaray deberá ser local ante el Liverpool de Inglaterra en una de las contiendas más duras de esta fase, pues los británicos vienen de estrenarse superando 3-2 al Atlético de Madrid y aparecen en la baraja de candidatos al título



Autogol de Dávinson Sánchez en Champions

Acá, la infortunada acción del colombiano:

¡QUÉ REGALO! Error del capitán del Galatasaray y gol de Ritsu Doan, para el 1-1 del Eintracht Frankfurt.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BGTIUmqF1m — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025