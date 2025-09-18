Canal argentino trata de la peor manera a colombiano de River Plate: “Malo; de m…”

River Plate de Argentina perdió 1-2 en condición de local y con estadio lleno en un encuentro que tuvo participación de los 3 futbolistas colombianos del elenco de la banda cruzada.

El volante Kevin Castaño fue inicialista y actuó de principio a fin, mientras que el creativo Juan Fernando Quintero entró para el segundo tiempo y el delantero Miguel Ángel Borja hizo lo propio para el último cuarto de hora.

Y aunque en general los comentarios fueron positivos para el popular ‘Quinterito’ en incluso para Borja, no hubo compasión ni respeto hacia Castaño por parte de uno de los medios más tradicionales y serios del sur del continente.

Kevin Castaño Foto: River Plate.

Se trata del canal TyC Sports, que su sección de calificación a cada futbolista de River destrozó al mediocampista fichado en marzo de 2025 por más de 13,8 millones de dólares, siendo la contratación más alta de la historia del elenco argentino.



Canal argentino irrespeta a Kevin Castaño, colombiano de River Plate

Mediante su página web, TyC le dio un golpe bajo al volante de 24 años de edad, pues inicialmente le asignó 5 puntos por su desempeño frente a Palmeiras y luego lo acabó.

“El colombiano de los 14 palos. Dentro de lo desastroso que podía esperarse, lo suyo solamente no fue malo”, se escribió inicialmente sobre él.

Acto seguido se subió el tono, hasta con palabras vulgares: “Podría haber sido mejor incluso si en la última tiraba a rastrón, no ese centro de mierda pinchado a nadie”.

Por último se le terminó de hundir: “Falta de criterio en momentos claves, duele, salió mucha plata”.

Al parecer, al autor de la nota no le hicieron el filtro que dichos medios suelen tener con sus editores de cabecera, pues lo plasmado parece emitido por un hincha de barra brava y por un periodista equilibrado.

De hecho, el diario Olé, el otro medio grande en Internet de Argentina, fue más severo con Castaño al solo asignarle 4 puntos de calificación, pero más respetuoso con sus palabras hacia el: “Incómodo y muchas veces sobrepasado por el juego de Palmeiras, no pudo hacerse eje ni juntar pases en campo contrario”.

Ahora, River Plate se alista para el encuentro de vuelta, programado para el miércoles 24 de septiembre en Brasil. El ganador de esta serie se medirá en las semifinales de la Copa Libertadores frente al vencedor de la llave entre Liga de Quito, de Ecuador, y Sao Paulo, de Brasil.