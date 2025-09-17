Escándalo del ‘Cholo’ Simeone en Champions: no aguantó burlas y casi agrede a aficionados

La Champions League empezó y las polémicas, también. Las controversias adentro y afuera de la cancha no han sido ajenas al desarrollo del torneo continental en su primera fecha.

Y uno de los hechos que más ruido ha hecho tuvo al director técnico argentino Diego Simeone en el centro de un bochornoso incidente al final del partido en el que su equipo, el Atlético de Madrid, cayó 3-2 de visitante en la casa del Liverpool.

El entrenador del elenco ibérico se salió de casillas en el tiempo de adición, cuando el encuentro iba 2-2, instante en el que conjunto británico consiguió la tercera anotación para quedarse con el agónico triunfo.

La reacción del popular ‘Cholo’ se hizo viral, ya que dejó de lado el comportamiento recatado, propio de este certamen, para buscar problema en las tribunas.



Escándalo del ‘Cholo’ Simeone en Champions League

Todo ocurrió en el segundo minuto de adición del segundo tiempo, cuando el neerlandés Virgil van Dijk mandó el balón al fondo de la red y le dio la victoria definitiva al Liverpool.

En ese momento, cuando ya no había tiempo para más, el ‘Cholo’ estalló y se quiso desquitar con los aficionados locales que estaban detrás suyo en el estadio de Anfield.

El DT se dirigió lleno de ira a la grada en donde se burlaban de él. Sin embargo, fue contenido por agentes de seguridad que evitaron un altercado mayor.

Posteriormente, el timonel se quejó ante las autoridades del encuentro de presuntos insultos recibidos por los hinchas en cuestión y señaló que le hicieron gestos vulgares con las manos. Acto seguido, el estratega se retiró hacia los vestuarios y la situación no pasó a mayores.

Lo cierto es que ahora el Atlético deberá recuperar lo perdido, para lo cual será local frente al Eintracht Frankfurt de Alemania en duelo programado para el martes 30 de septiembre en cumplimiento de la segunda jornada de la competición.

En video, el escándalo completo: