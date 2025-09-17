Síguenos en::
Gol Caracol  / Escándalo del ‘Cholo’ Simeone en Champions: no aguantó burlas y casi agrede a aficionados

Escándalo del ‘Cholo’ Simeone en Champions: no aguantó burlas y casi agrede a aficionados

El entrenador del Atlético de Madrid de España protagonizó el bochornoso incidente en el partido como visitante frente al Liverpool de Inglaterra.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de sept, 2025
Diego 'Cholo' Simeone, molesto con burlas en Liverpool vs. Atlético de Madrid.jpg
Diego 'Cholo' Simeone no aguantó las burlas en Liverpool vs. Atlético de Madrid.
Pantallazo, UCL.

