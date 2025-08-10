Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Llaneros 0-1 Medellín

Este domingo continuaron las acciones de la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025 con tres juegos que provocaron movimientos en la tabla de posiciones. Acá repasamos todo.

A primera hora, Junior sacó un valioso empate en el Polideportivo Sur con un 1-1 contra Envigado. Santiago Londoño abrió la cuenta para los 'naranjas' mientras Bryan Castrillón puso la paridad en el 'tiburón'. Sobre el final, Luis Felipe Gómez fue expulsado en el local.

En el siguiente turno, Fortaleza y Deportivo Pereira no se sacaron ventaja en el Metropolitano de Techo, tras igualar 0-0. En los 'amix' vio la tarjeta roja Christian Camilo Mosquera al 44'.

Finalmente, en la noche, Independiente Medellín dio el golpe en el Rey Pele Belo Horizonte y venció 1-0 a Llaneros con un solitario gol de Ménder García.

Fecha 6 de la Liga BetPlay II-2025



Unión Magdalena 1–1 Pasto Atlético Nacional 3–0 Alianza Millonarios 3–3 Deportivo Cali Once Caldas 1–1 Águilas Doradas América 0–1 Tolima Bucaramanga 2–1 Santa Fe Envigado 1–1 Junior Fortaleza 0–0 Deportivo Pereira Llaneros 0–1 Medellín Boyacá Chicó vs- La Equidad (lunes 11 de agosto - 8:00 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Llaneros 0-1 Medellín