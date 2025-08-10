"Hay goles de la Selección Colombia que yo también hubiera marcado"

En Caracol Televisión, el delantero Dayro Moreno habló este domingo en exclusiva con 'Suso' y tocó varios temas de su carrera: sus inicios, su no inclusión en las convocatorias recientes de la Selección Colombia y su relación con Falcao García, quien recientemente defendió los colores de Millonarios.

El tema más relevante tuvo que ver con el combinado 'tricolor'. El primero en hablar fue el DT de Once Caldas, Hernán Darío 'El Arriero' Herrera. "Dayro Moreno se merece estar en la Selección Colombia y entre más hablemos es peor para que lo llamen. Él mismo habla por los goles y que hace en el Palogrande", dijo el timonel de los de Manizales.

Acto seguido, Moreno Galindo tomó la vocería e hizo referencia a un encuentro que tuvo con Néstor Lorenzo, entrenador del combinado nacional. "Me lo crucé en un comercial publicitario que estaba haciendo en Bogotá y me felicitó por la carrera que estaba haciendo, pero no tocamos el tema de Selección", dijo el goleador.

Luego, demostró que está muy atento a la Selección Colombia. "En este momento hay muchos goleadores. Obvio, si he visto opciones de gol en las que digo, 'esa la hubiera metido yo'", añadió.

El siguiente tema a tocar fue la relación con 'El Tigre', con quien ha tenido contacto en momentos bien especiales. "Con Falcao nos conocemos hace 20 años con esa Selección Colombia Sub-20 que salió campeona del Sudamericano en el 2005. Esa final se jugó acá en el estadio Palogrande. Estamos también con Rodallega. Es una gran persona y ser humano. Incluso cuando él superó a Aristizábal yo le escribí y lo felicité. Y cuando lo superé a él; me felicitó también. Nos tenemos mucho respeto", remarcó.

Por último, Dayro contó cómo fue su proceso desde niño para hacer realidad su sueño de ser todo un profesional del fútbol. "Yo salí de Chicoral, Tolima, y siempre me gustó el fútbol. Yo nunca le pedí a mis papás que carros o videojuegos, solo balones. Íbamos siempre a competir en Espinal y quedaba goleador. Luego fui a Ibagué, me empezaron a ver en la selección Caldas y Tolima. El profe 'Panelo' Valencia me vio y me pidió, tenía 13 años", concluyó.