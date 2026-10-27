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Gol Caracol  / Fenerbahce denunció agresiones de los compañeros de Dávinson Sánchez en Galatasaray

Fenerbahce denunció agresiones de los compañeros de Dávinson Sánchez en Galatasaray

Tras la victoria por 2-1 del Galatasaray, con asistencia incluida de Davinson Sánchez, el Fenerbahce ha exigido sanciones disciplinarias y denunciado "ataques verbales y físicos" en una masiva pelea sobre el césped.

Por: EFE
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Pelea entre Galatasaray y Fenerbahce
Pelea entre Galatasaray y Fenerbahce
@HaberKartali en X

El Fenerbahce ha condenado "enérgicamente los ataques verbales y físicos" hacia sus futbolistas por parte de los jugadores del Galatasaray tras la disputa del derbi de la liga turca el lunes, en el que se impuso el cuadro local por 2-1.

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Según la versión del 'Fener' los graves incidentes acaecidos sobre el césped, con una batalla campal entre buena parte de los componentes de ambos equipos, "comenzaron con el ataque verbal contra Kerem Aktürkoğlu, escalaron con la agresión de Serhat Doğan, del Galatasaray, a Matteo Guendouzi, y continuaron con Abdülkerim Bardakçı tirando del pelo de nuestro futbolista".

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Además de asegurar que estas actitudes "son inaceptables", el Fenerbahce indica que "la rivalidad y la tensión del derbi no otorgan a nadie el derecho de agredir" a sus jugadores y que "lo ocurrido no puede ser excusado alegando 'tensión del derbi'.

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"La actitud de los miembros del equipo rival, en lugar de reducir la tensión, ha avivado los incidentes. En un período en el que el fútbol turco necesita calma, mientras nuestro club actúa con responsabilidad, estos comportamientos, indignos de la hospitalidad de un equipo vencedor, no deben quedar impunes", señala.

"Las acciones de todos los involucrados en los incidentes deben ser examinadas de manera exhaustiva, y las sanciones disciplinarias necesarias deben aplicarse sin distinción alguna a los responsables. La forma de prevenir la violencia en el fútbol turco es no dejar impunes a los responsables", apunta.

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Los hechos se produjeron tras el encuentro de la novena jornada en el que el Galatasaray se impuso por 2-1 gracias a un doblete del nigeriano Victor Osimhen en el primer periodo, lo que mantiene al conjunto de Okan Buruk en el liderato y deja al Fenerbahce quinto a seis puntos.

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