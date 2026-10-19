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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gigante europeo que quiere sacar a Dávinson Sánchez de Turquía; acá los detalles

El gigante europeo que quiere sacar a Dávinson Sánchez de Turquía; acá los detalles

Desde Turquía informan que un club importante del 'viejo continente' sigue de cerca a Dávinson Sánchez y que presentará una oferta formal por él. ¿Lo dejará ir el Galatasaray?

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray.
Galatasaray Oficial

El futuro del defensor colombiano Dávinson Sánchez podría dar un giro en la próxima ventana de transferencias. Según revelan desde Turquía, el Benfica se prepara para presentar una oferta formal por el zaguero de 30 años, y quien actualmente cumple su cuarta temporada en el Galatasaray.

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Dichas novedades con respecto a lo deportivo de Sánchez Mina, la dio a conocer el medio turco 'Fotospor' en su página web. Allí indican que los 'encarnados' harán una propuesta por el 'cafetero' a los 'galatas' en el próximo mercado de pases de invierno.

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Es preciso señalar que el mundialista con la Selección Colombia, y con pasado en clubes como Tottenham, Ajax y Atlético Nacional, ya había despertado el interés de otros mercados en el 'viejo continente'. Durante el verano anterior, el Como de Italia intentó concretar su incorporación; no obstante, las altas pretensiones económicas del conjunto de Estambul frenaron la operación.

Dávinson Sánchez Galatasaray vs Barcelona
Dávinson Sánchez Galatasaray vs Barcelona
AFP

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Con un contrato vigente hasta 2029, la directiva del gigante turco no prevé facilitar la salida de Dávinson Sánchez y exigiría una cifra cercana a los 30 millones de euros por su traspaso.

Por lo tanto, con la ventana invernal a la vuelta de la esquina, las próximas semanas serán determinantes para definir si el Benfica finalmente da ese paso y presenta una oferta que seduzca a la directiva del Galatasaray.

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¿Cómo ha sido la presente temporada para Dávinson Sánchez?

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En lo que va de la campaña en el balompié europeo, el defensor central 'cafetero' registra diez partidos disputados en todas las competiciones con Galatasaray y ha marcado un gol; sumando un total de 881 minutos.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

¿Cuándo es el próximo partido de Dávinson Sánchez?

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El calendario indica que el siguiente reto del defensor caucano será este miércoles 21 de octubre por la UEFA Champions League. Dávinsón Sánchez y compañía en Galatasaray visitarán al Lille, en el Stade Pierre-Mauroy, a partir de las 11:45 de la mañana, en horario de Colombia.

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