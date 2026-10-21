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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Galatasaray, con Davinson Sánchez todo el juego, tomó aire en la Champions League; 4-2 sobre Lille

Galatasaray, con Davinson Sánchez todo el juego, tomó aire en la Champions League; 4-2 sobre Lille

El equipo en el que juega el colombiano Davinson Sánchez sumó este miércoles su primera victoria en la Champions League y dejó en problemas a su rival francés.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Davinson Sánchez en el partido de hoy ante Lille
Davinson Sánchez en el partido de hoy ante Lille
AFP

Galatasaray consiguió en Lille la primera victoria de la temporada en Champions League que les relanza en la competición y deja contra las cuerdas a los de Davide Ancelotti, que pagaron a precio alto su debilidad defensiva. En el equipo de Turquía estuvo liderando los 90 minutos la defensa el colombiano Davinson Sánchez, quien tuvo una aceptable actuación en el compromiso europeo.

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El líder del campeonato turco sacó partido de los errores de la zaga francesa, una de las más flojas en lo que va de competición, para llevarse un triunfo que vale oro tras haber caído en sus dos partidos anteriores.

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Los turcos se adelantaron a los dos minutos con un tanto de Yunus Akgun a los dos minutos y aunque los de Ancelotti consiguieron dar la vuelta al marcador con dos tantos del atacante galo Soriba Diaoune, el ruso Alexey Batrakov consiguió igualar justo antes del descanso.

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Un inicio y final del primer tiempo nefasto para el Lille, que en el segundo acto estuvo a merced de un Galatasaray que en un cuarto de hora desarboló a los locales con un tanto conseguido tras un disparo del uruguayo Lucas Torreira, que rebotó en el argelino Nabil Bentaleb para engañar al meta Berke Ozer, y otro del nigeriano Victor Osimhen, que redondeó la goleada.

Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray.
Foto: Getty Imágenes

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El explosivo atacante africano, que no celebró el gol ante una hinchada ante la que brilló antes de fichar por el Nápoles, fue una amenaza constante frente a una defensa que mostró muchos desajustes.

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Suplió con creces la ausencia de su estrella Rafael Leao, lesionado y mereció el triunfo ante un rival que solo plantó cara en la primera mitad.

Los cambios de Ancelotti, que dio entrada al veterano Olivier Giroud, no surtieron efecto y el Lille no pudo reaccionar para evitar su tercera derrota. El equipo francés, bien posicionado en la liga francesa, cuarto con los mismos puntos que el líder, el PSG, ha encajado diez tantos en tres partidos y tiene muy comprometido seguir adelante, por mucho que el técnico italiano siga enviando mensajes de confianza.

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- Ficha técnica:

2- Lille: Ozer; Goffi (Giraud, m.63), Ngoy, Alexsandro, Verdonk; Mukau (Nanzou, m.63), Bentaleb (Basar Onal, m.75), André (Kjaergaard, m.62); Bakwa, Haraldsson, Diauone (Perrin, m.75)

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4- Galatasaray: Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara (Lemina, m.62); Akgun (Sané, m.75), Batrakov (Gundogan, m.85), Yilmaz (Elmali, m.75); Osimhen (Gul, m.85)

Goles: 0-1, m.2: Akgun; 1-1, m.7: Diaoune; 2-1, m.39: Diaoune; 2-2, m.44: Batrakov; 2-3, m.52: Bentaleb (pp); 2-4, m.61: Osimhen

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Árbitro: Rade Obrenovic (ESL), amonestó a los locales Bentaleb (21), André (59) y Perrin (89) y al visitante Jakobs (85).

Incidencias: Encuentro de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el estadio Pierre Mauroy de Lille ante unos 50.000 espectadores.

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