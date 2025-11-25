Dávinson Sánchez y un insólito fallo en Champions League: erró un gol debajo del arco

Dávinson Sánchez tuvo un partido para el olvido. A pesar de haber sido titular en el partido entre Galatasaray y Royale Union Saint-Gilloise, por la fecha 5 de la Champions League, su club perdió 0-1, en casa, en el RAMS Park. Además, sobre el minuto 64, fue amonestado por una infracción, lo que generó que jugara condicionado en lo que restaba del compromiso.

Como si fuera poco, el defensa central colombiano, Dávinson Sánchez, tuvo la mejor oportunidad para igualar el marcador, pero la desaprovechó. En un cobro de tiro de esquina y luego de una serie de rebotes, el balón le quedó al 'cafetero', quien solo debía empujarlo, pero su remate se fue completamente desviado. Lamento y manos a la cabeza en él y en todos sus compañeros.

Dávinson Sánchez, defensa central, en un partido del Galatasaray AFP

Así fue el gol errado por Dávinson Sánchez, con Galatasaray vs. Royale Union Saint-Gilloise

Davinson Sanchez'in kaçırdığı inanılmaz pozisyon...pic.twitter.com/98ilfrYO9M — Forza Cimbom (@forzacimbom) November 25, 2025

Davinson Sanchez'in yararlanamadığı inanılmaz pozisyon

pic.twitter.com/G1Ti0hhCpU — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) November 25, 2025