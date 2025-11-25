Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez y un insólito fallo en Champions League: erró un gol debajo del arco

Dávinson Sánchez y un insólito fallo en Champions League: erró un gol debajo del arco

Galatasaray perdió 0-1 con Royale Union Saint-Gilloise, en el RAMS Park, y el defensa central colombiano, Dávinson Sánchez, desaprovechó una clara opción de anotar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, en un partido de Champions League
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano del Galatasaray, en un partido de Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad