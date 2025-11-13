Síguenos en::
Gol Caracol  / Compañero de Dávinson Sánchez en Galatasaray en líos; implicado en apuestas deportivas

Compañero de Dávinson Sánchez en Galatasaray en líos; implicado en apuestas deportivas

Tras una investigación, desde Turquía informaron que 102 futbolistas fueron sancionados por participar en apuestas de deportivas, y uno de ellos juega en Galatasaray con Dávinson Sánchez.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Jugadores del Galatasaray en uno de los partidos de la liga turca.
Jugadores del Galatasaray en uno de los partidos de la liga turca.
AFP

