En Galatasaray buscan reemplazo para Dávinson Sánchez en breve; están tomando decisión

En Turquía, Dávinson Sánchez vive un nuevo aire futbolístico tras superar las dificultades que experimentó en Inglaterra durante su etapa con el Tottenham Hotspur. El defensor central de la Selección Colombia se ha convertido en uno de los pilares del Galatasaray, donde ha recuperado la confianza, la continuidad y el liderazgo que lo llevaron a ser uno de los zagueros más destacados del fútbol europeo.

En la presente temporada, el caucano ha disputado un total de 12 partidos en todas las competiciones, sumando 873 minutos en cancha y un gol convertido, demostrando su solidez defensiva y capacidad para salir jugando desde el fondo. Su rendimiento ha sido clave en la excelente campaña del conjunto otomano, que lidera la Superliga Turca con autoridad.

¿Le buscan reemplazo a Dávinson Sánchez?

Dávinson Sánchez en Galatasaray vs. Liverpool.

Sin embargo, el buen momento del defensor cafetero se verá interrumpido de manera momentánea. En su más reciente participación, correspondiente a la décima jornada de la Superliga Turca, Dávinson disputó los 90 minutos en la victoria de su equipo 3-1 sobre el Göztepe, con goles de Victor Osimhen, Gabriel Sara y Mauro Icardi.

Pese al triunfo, el nacido en Caloto (Cauca) recibió una amonestación que lo deja fuera del próximo compromiso de su equipo por suspensión. Una baja sensible para el Galatasaray, considerando que el colombiano ha sido una pieza fundamental en la estructura defensiva del club.

Ante esta ausencia, el técnico Okan Buruk deberá realizar ajustes en su línea de fondo. Según la información publicada por Wesbaslan, cuenta partidaria del club en la red social X, el estratega ya tendría en mente a su reemplazo.

“A pesar de que el equipo tuvo día libre el lunes, el entrenamiento privado de Wilfried Singo con el equipo de fisioterapia le permitió adelantar su objetivo de regreso. Debido a la suspensión de Dávinson Sánchez, Okan Buruk planea contar con Singo a tiempo para el partido contra Trabzonspor y hacer jugar al futbolista marfileño junto a Abdülkerim Bardakcı”, informó la citada fuente.

Pazartesi günü takım izinli olmasına rağmen Wifried Singo'nun fizyoterapi ekibiyle özel çalışmalar yapması, geri dönüş hedefinin erkene çekilmesini sağladı.



¿Cuándo vuelve a jugar Galatasaray?

Por la jornada 11 de la Superliga Turca, el Galatasaray recibirá en casa al Trabzonspor, en un duelo que promete grandes emociones. El compromiso se disputará el sábado 1 de noviembre, a partir de las 12:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio RAMS Park de Estambul.

El enfrentamiento no solo pondrá frente a frente al líder y al segundo clasificado del torneo, sino que podría marcar una diferencia clave en la lucha por el título. Actualmente, el equipo de Dávinson Sánchez encabeza la tabla con 28 puntos, cinco más que su más cercano perseguidor, precisamente el Trabzonspor.