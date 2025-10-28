Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / En Galatasaray buscan reemplazo para Dávinson Sánchez en breve; están tomando decisión

En Galatasaray buscan reemplazo para Dávinson Sánchez en breve; están tomando decisión

El zaguero central de la Selección Colombia es una pieza clave en el conjunto turco, que ahora busca suplir su ausencia para mantenerse en la cima de la Superliga Turca.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de oct, 2025
Dávinson Sánchez, defensa central colombiano de Galatasaray, se lamenta por una jugada en Champions League
