Después de empezar esta Liga de Campeones europea con un pleno de tres victorias, el Aston Villa confirmó este martes su desaceleración con una segunda derrota consecutiva, esta vez en el campo del Galatasaray (1-0).

Fue en la apertura de la quinta jornada del torneo, en un duelo igualado que se decidió con un gol de cabeza del internacional turco nacido en Suecia Deniz Gül en el minuto 77'.

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Ese tanto costó a Gül una herida sangrante en la cabeza porque en su remate fue golpeado por el rival Nicolas Jackson, lo que hizo que el jugador tuviera que salir unos minutos del partido para poder estar en la recta final con un aparatoso vendaje alrededor de su rostro.

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Este revés en Estambul llega para el Aston Villa después de la derrota en el campo del Barcelona a principios de mes en la cuarta jornada.



Antes de estos dos resultados adversos, los Villanos habían arrancado esta edición de la Champions con tres victorias, contra Brujas, Fenerbahçe y Viking.

Dávinson Sánchez, defensa central colombiano de Galatasaray, contra Aston Villa en Champions League Getty Images

El equipo inglés que entrena el español Unai Emery no ha ganado desde hace un mes y son ya seis los partidos seguidos sin victoria entre todas las competiciones, algo que ha costado al equipo quedar eliminado en la Copa de la Liga inglesa y caer a la mitad baja de la Premier League.

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En la clasificación del grupo único de 36 equipos, el Aston Villa empezó séptimo la jornada y, frenado en los 9 puntos, baja tras la tanda de partidos del martes hasta el noveno lugar, a la espera de los choques programados el miércoles.

"Jugar contra el Galatasaray ya sabemos que es muy díficil, sobre todo cuando tienen a sus hinchas apoyándoles aquí. El estado del campo tampoco ayudó hoy. Ha sido un partido muy difícil porque ellos estuvieron además presionando constantemente", admitió Emery.

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Por su parte, el Gala da impulso a sus opciones y también suma 9 puntos, colocándose decimotercero provisionalmente por la diferencia de goles.