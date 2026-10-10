¿Cómo les fue a los colombianos en el Giro de Lombardía 2026?

La promesa del ciclismo francés y mundial Paul Seixas conquistó este sábado el primer Monumento de su carrera al ganar en solitario el Giro de Lombardía, en Como (norte de Italia).

Con solo 20 años y 16 días, el ciclista de la formación Decathlon CMA CGM se convierte en el vencedor más joven en las 120 ediciones de la "Clásica de las hojas muertas", una de las cinco carreras de un día más prestigiosas del calendario ciclista.

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"Era un sueño y hoy mis piernas me hicieron soñar, simplemente es una locura", reaccionó el francés.

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El recién campeón de la Vuelta a España, Enric Mas, finalizó segundo, a 48 segundos, y el italiano Giulio Ciccone completó el podio tras cruzar la meta poco más de un minuto después de Seixas.



El francés se impuso tras un devastador ataque en la subida del Civiglio, a falta de unos 19 km de los 239 km de esta clásica. Un kilómetro después ya había dejado atrás a sus rivales por la victoria.

El belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico y vigente campeón europeo, fue el primero en descolgarse. Después lo hizo el mexicano Isaac del Toro, favorito a la victoria, y por último el campeón del mundo Brandon McNulty.

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Protesta para pedir más seguridad

Evenepoel y McNulty terminaron finalmente en cuarta y quinta posición respectivamente.

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En el último lustro, el Giro de Lombardía había repetido el mismo nombre en el palmarés de forma consecutiva: Tadej Pogacar.

La baja del esloveno, fuera de combate tras su caída en la Vuelta a España, abría las puertas a su sucesión, que ha recaído finalmente en Seixas.

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El francés pone fin a una gran temporada ganando el tercer Monumento en el que ha participado, tras haber terminado séptimo en Lombardía el año pasado y segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja de abril.

En su primera temporada completa como profesional, Seixas debutó en una gran vuelta con un cuarto puesto en el Tour de Francia y ganó la Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona.

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También ha brillado en otras clásicas, con un segundo puesto en la Strade Bianche y en el GP de Montréal.

Con esta victoria, Seixas se quita de paso el mal sabor de boca del Mundial disputado en septiembre, donde quedó 15º.

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El inicio de la carrera estuvo marcado por una protesta de los ciclistas para exigir más seguridad, tras una serie de incidentes que involucran a vehículos en trayectos de carreras. Tras la cuenta atrás de la organización de carrera para dar inicio a la prueba, el pelotón no se movió, y tras cinco minutos de protesta, los corredores arrancaron con normalidad rumbo a Como.

Subida al Civiglio decide la carrera

En los últimos 60 km, los estadounidenses Matteo Jorgenson y Brandon McNulty lideraron un peligroso contraataque por detrás de los escapados del día.

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Evenepoel y su compañero de filas Giulio Pellizzari lideraron la caza para controlar la distancia y 15 km después ya habían reintegrado en el pelotón al grupo de cinco ciclistas con McNulty.

Pero las hostilidades serias empezaron a 20 km para la meta. Los escapados contaban con 30 segundos de ventaja sobre el pelotón, liderado por el británico Adam Yates.

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Seixas subió entonces el ritmo y pasó a los ciclistas que seguían por delante, dejando atrás por el camino a Evenepoel y a Del Toro. A falta de 2 km para llegar a lo alto de la subida del Civiglio, solo Tom Pidcock y Ciccone seguían el ritmo de Seixas, pero 500 metros después, el francés ya estaba solo, a falta de 18 km para la meta.

Al llegar a la cima, Seixas contaba con cerca de 30 segundos de ventaja sobre Ciccone y Mas, y se distanciaba a más de un minuto de Evenepoel, Del Toro y McNulty.

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A partir de ese momento el francés no miró atrás y pedaleó para inscribir su nombre en el palmarés y en la historia de la prueba.

Clasificación de los colombianos en el Giro de Lombardía 2026

POSICIÓN CICLISTA EQUIPO TIEMPO 35 RODRIGUEZ Juan Felipe EF Education - EasyPost +6:58 59 BUITRAGO Santiago Bahrain - Victorious +8:06 66 RUBIO Einer Movistar Team +8:52 DNF MARTINEZ Juan Guillermo Team Picnic PostNL DNF DNF CRUZ Edward Bardiani CSF DNF DNF HERREÑO Martin Santiago Bardiani CSF DNF DNF GÓMEZ Germán Darío Team Polti VisitMalta DNF DNF HIGUITA Sergio XDS Astana Team DNF DNF TEJADA Harold XDS Astana Team DNF

(Datos de los resultados de Il Lombardia 2026 en ProCyclingStats; los “,,” de la captura corresponden a los tiempos de grupo indicados.)