Decisión tomada en Wolverhampton sobre Jhon Arias; ¿tiene futuro en el equipo?

La primera mitad de la temporada de Jhon Arias en la Premier League ha estado lejos de ser el cuento de hadas que muchos esperaban. Tras su llegada con cartel de estrella desde el fútbol sudamericano, el extremo chocoano ha chocado de frente con la exigencia física y táctica del fútbol inglés, sumando pocos minutos de calidad y convirtiéndose en blanco de críticas por parte de un sector de la afición en Molineux. Sin embargo, su futuro inmediato seguirá ligado al Wolverhampton.

Pese a los rumores que situaban al jugador de regreso en el balompié brasileño o en una liga de menor intensidad para recuperar confianza, 'los lobos' han cerrado filas. Según ha informado el portal especializado 'Molineux News', la directiva del club habría comunicado lo que pasaría con Arias en el mercado de fichajes.

"Jhon Arias ha tenido dificultades para adaptarse a la vida en los 'Wolves', lo que ha generado especulaciones sobre su futuro. Jhon Arias ha sido uno de los jugadores que ha sufrido críticas tras no haber estado a la altura de todas las expectativas que rodeaban su fichaje; esto ha llevado a que Flamengo y otros clubes sigan de cerca a Arias apenas tres meses después de su llegada a Molineux, y se habla de un posible traspaso en enero", comenzaron diciendo.

El medio partidario, que sigue el día a día del equipo dorado, detalla que la decisión de su continuidad no responde a un rendimiento deslumbrante, sino a una apuesta personal. "Ahora tiene una nueva oportunidad para impresionar de verdad al nuevo entrenador Rob Edwards tras haber sido anunciado como el sustituto de Vitor Pereira. Cualquier especulación sobre Jhon Arias podría haber quedado zanjada tras confirmarse que no se marchará en enero. De ser cierto, sería una clara declaración de intenciones por parte del Wolverhampton. A pesar de toda la negatividad y la frustración que Arias pudo haber sentido en ocasiones bajo la dirección de Vitor Pereira, es alentador ver que todavía quiere permanecer en el club", reseñaron en un artículo.



La situación es compleja. Arias ha mostrado destellos de su calidad técnica, pero se le ha visto superado en los duelos físicos y con dificultades para mantener la intensidad los 90 minutos. Para el jugador, este "bloqueo" a su salida representa un arma de doble filo.

Por un lado, es un voto de confianza (o una obligación) para revertir su imagen y demostrar que tiene nivel de Premier League. Por otro, aumenta la presión para el segundo semestre de la temporada, donde deberá transformar las dudas en asistencias y goles si no quiere que su paso por Inglaterra quede marcado como una oportunidad perdida antes del Mundial.