Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Club iraní suspendió a futbolista por aparecer en un video con una copa de alcohol

Club iraní suspendió a futbolista por aparecer en un video con una copa de alcohol

Dicho jugador hace parte de uno de los equipos más distinguidos de Irán, que lo apartó del plantel temporalmente tras la difusión del polémico video.

Por: AFP
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Acción de juego.
Acción de juego.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad