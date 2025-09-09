Delantero de Selección Colombia impresionó en cuestión de días; así hablan de él en Europa

Los futbolistas colombianos fueron grandes protagonistas en el mercado de fichajes en Europa para la campaña actual, y de esos deportistas que cambió de club fue Luis Javier Suárez. El delantero samario lleva poco tiempo en Sporting Lisboa, pero su talento impresiona a todos en los 'leones'.

Desde territorio lusitano le dedicaron algunas páginas al artillero colombiano, de 27 años, y que arribó a los verdes de Lisboa procedente del Almería. Precisamente fue el director deportivo del club andaluz el que se refirió al número '97' en diálogo con el diario 'Record', que tituló el artículo: 'La marca de Suárez', indicando los secretos del éxito del oriundo de Santa Marta en el Sporting Lisboa.

"Sus compañeros en el Sporting me dijeron que estaban sorprendidos. Yo no me quedo sorprendido, porque él es así, entrena como juega. Trabaja intensamente en todos los entrenamientos", fueron una de las frases que indicó João Gonçalves sobre Suárez Charris en el mencionado tabloide.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

A renglón seguido, el directivo de Almería complementó que Luis Javier "superó la timidez inicial y ya está totalmente integrado. Es un jugador hecho y que, en condiciones normales, tendría impacto inmediato en el Sporting. Juega en un equipo fuerte, es un jugador inteligente, que se asocia bien y muy comprometido con el proceso defensivo y ofensivo. No me sorprende este impacto".

En uno de los apartados, Gonçalves precisó el deportista de la Selección Colombia tiene bastante talento en el frente de ataque; el dirigente le dijo que se fuera al Sporting Lisboa.

"Todavía puede hacer, y hará más goles" y aseguró que Suárez "no tiene ningún problema con la presión". "Allí no estaba feliz (Olympique Marsella), pero ahora le dije que se fuera al Sporting, porque sabía que sería un paso tremendo".



Sorprende a los hinchas del Sporting Lisboa

"Entre los aficionados 'leoninos', Suárez ya mereció incluso comparaciones con Liedson, Antiguo delantero del club, debido a la intensidad defensiva colocada en cada partido. Por lo demás, en el día a día en Alcochete, también la calidad técnica de Suárez sorprendió a Rui Borges y staff", escribieron en diario deportivo portugués.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa?

Tras participar con la Selección Colombia, el delantero samario y los 'leones' visitarán al FC Famalicão por la quinta jornada de la Liga de Portugal. Dicho compromiso será el sábado 13 de septiembre en horario de las 2:30 de la tarde de nuestro país.