Hellas Verona lleva cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en la Serie B de Italia, y este sábado estuvo cerca de perder a manos del último de la tabla de posiciones, el Empoli, si no fuera por la aparición del delantero colombiano Daniel Mosquera.
El atacante, recientemente llamado a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo, se reportó con dos anotaciones, en los minutos 23 y al 84, para que su equipo sumara un punto en medio de una mala presentación.
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Ya son nueve los goles de Daniel Mosquera en la temporada en la Serie B de Italia, luego de diez partidos disputados. Actualmente el Hellas Verona está en el puesto 11 de la tabla de posiciones, con 17 puntos, y el líder que es el Palermo tiene 33 unidades.
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Acá los dos goles de Daniel Mosquera en Hellas Verona 2-2 Empoli:
TWO GOALS from Daniel Mosquera today for Hellas Verona in the Italian Second Division! He scored TWICE for his team in their 2-2 away draw vs Empoli, which puts him 3rd in the golden boot race in his league! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/Suho2ONGbL— Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 28, 2026