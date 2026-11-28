El partido por el título de la edición 67 de la Copa Libertadores entre el Palmeiras brasileño y el Estudiantes de La Plata argentino comenzó este sábado a las 5:03 p.m. hora uruguaya, 3:03 p.m. hora colombiana, en el estadio Centenario de Montevideo, con pequeño retraso por un inconveniente con la cámara aérea, que se enganchó al inflable de la copa que estaba en la mitad de la cancha.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela fue elegido para dirigir el partido decisivo del torneo, que hoy entregará al campeón un cheque de 25 millones de dólares.

Publicidad

Con una temperatura cercana a los 30 grados centígrados en la capital uruguaya, Valenzuela dio inicio a la final de la Copa Libertadores con cerca de 60.000 hinchas en las gradas del histórico escenario montevideano.

Publicidad

Los brasileños buscarán su cuarto título tras los ganados en 1999, 2020 y 2021, mientras que los argentinos irán por el quinto luego de los conquistados en 1968, 1969, 1970 y 2009.



Acá el problema en inicio de final Copa Libertadores de Palmeiras vs Estudiantes: