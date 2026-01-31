Tras perder la final de la Supercopa femenina de España a manos del Barcelona, Linda Caicedo y el Real Madrid volverán al ruedo pero en la Liga F. Este domingo, las 'merengues' visitarán el campo de juego del Abanca-Riazor para enfrentar al Deportivo La Coruña.

La finalidad de las dirigidas por Pau Quesada son los tres puntos, para no perderle pisada a las 'azulgranas' - que son líderes absolutas con 48 puntos - , seguir ahí en la lucha en el campeonato; continuar en los primeros lugares. Suman 38 enteros.

Linda Caicedo en una de los entrenamientos del Real Madrid femenino previo a la final de la Supercopa de España. X de @realmadridfem

Real Madrid femenino afronta este compromiso frente a las 'blanquiazules' tras imponerse en su último duelo al Levante por marcador de 1-2. Los goles fueron convertidos por Athenea del Castillo.



Además, Linda Caicedo y compañía llegan al partido de este domingo inmersas en una buena dinámica en cuanto a la Liga F, con ocho triunfos en los últimos diez compromisos. Por lo tanto, el objetivo será volver a sumar otro triunfo más que les deje con gratas sensaciones, antes de volverse a ver las caras con Barcelona, pero ahora por los cuartos de final de la Copa de la Reina. Este duelo frente a las 'culé' será a partido único el 5 de febrero.



¿Cómo llega el Deportivo La Coruña para el duelo por Liga F?

Por su parte, las 'súper depor' se ubican en la casilla número doce con 17 puntos y con un balance de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. En su último partido por el actual campeonato, la escuadra dirigido por Fran Alonso se impuso con contundencia al DUX Logroño por 0-4.

Deportivo vs. Real Madrid femenino: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Linda Caicedo