Jorge Carrascal, ¿a la 'banca' con Flamengo?; así lo ven para nueva final en Brasil

El endeudado Corinthians se cruza este domingo en el camino del rico Flamengo, que celebra el lujoso fichaje del internacional Lucas Paquetá y busca ganar su primer título de 2026: la Supercopa de Brasil.

Hace poco más de una década, era el Timão de Sao Paulo uno de los clubes más poderosos de Sudamérica.

Ganó en 2012 el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores y un año después el cuadro del que es hincha el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, era el único sudamericano en la "Money League", el informe anual de los 30 equipos del mundo con mayores ingresos de la consultora Deloitte.

Hoy tiene deudas equivalentes a unos 450 millones de euros, según la prensa local, y los pagos pendientes a su gran estrella, el neerlandés Memphis Depay, son noticia constante.



Intenta a la vez superar una crisis institucional. Eligió en agosto nuevo presidente, el empresario metalúrgico Osmar Stabile, tras la destitución de su antecesor, Augusto Melo, que enfrenta un juicio por acusaciones de corrupción.

Vigente campeón del Brasileirão, la Copa Libertadores y la última Supercopa de Brasil, el Flamengo está en el polo opuesto.

El equipo carioca es el que aparece ahora en los informes de Deloitte.

Esta semana volvió a demostrar su poderío económico al pagar 42 millones de euros, según la prensa, al West Ham inglés por Lucas Paquetá, la transferencia más costosa en la historia del fútbol sudamericano.



Flojo inicio

Si bien es favorito, el Fla ha tenido un mal arranque en 2026.

El miércoles perdió 2-1 ante el Sao Paulo en su debut en la liga brasileña y tres días antes había caído 2-1 frente a su clásico rival, el Fluminense, en el Campeonato Carioca, en el que solo ha ganado uno de cinco encuentros.

"Tenemos un plantel acostumbrado a ganar. Tenemos que levantar cabeza", dijo Filipe Luís, que encadena por primera vez dos derrotas consecutivas desde que asumió el mando en septiembre de 2024.

El Corinthians tampoco asiste a la cita con una sonrisa. El miércoles cayó 2-1 en casa ante el Bahia en el inicio del Brasileirão.



Alineaciones probables:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Everton Cebolinha - Pedro. DT: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu - Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro - Memphis Depay - Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.

