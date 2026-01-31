Síguenos en:
Gol Caracol  / Tenis  / Elena Rybakina acabó con el reinado de Aryna Sabalenka: nueva campeona en el Abierto de Australia

Elena Rybakina acabó con el reinado de Aryna Sabalenka: nueva campeona en el Abierto de Australia

En una final que pasó las dos horas, la kazaja Elena Rybakina ganó por primera vez en Australia, tras doblegar a la bielorruso Aryna Sabalenka, número del mundo y bicampeona de Grand Slam oceánico.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 31 de ene, 2026
Elena Rybakina, de 26 años, ganó el segundo Grand Slam de su carrera, tras Wimbledon en 2022.
Getty Images.

