¿Descanso para Luis Díaz y las figuras del Bayern Múnich?; respuesta clara y directa de Kompany

Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (1-4) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga. Los dirigidos por Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo más alto de la tabla de posiciones. Hubo mensaje claro para Luis Díaz y compañía.

Tras el compromiso, el director técnico del cuadro 'bávaro dejó sus impresiones a la prensa, de lo que fue el desempeño de sus dirigidos en el césped de juego PreZero Arena, precisando que la primera parte fue difícil, les costó, pero para que los segundos 45 minutos encontraron la dinámica y los goles.

"No me sorprendió (la difícil primera parte). Jugamos un partido difícil contra el Chelsea a mitad de semana, con toda la expectación que generó la victoria, y luego vinimos aquí a un campo complicado. Ya dije antes del partido que el Hoffenheim ganó todos sus partidos, incluyendo la pretemporada, excepto el del Frankfurt. Mantuvimos la calma en los momentos difíciles y en la segunda parte hicimos lo que sabemos hacer", precisó Kompany en declaraciones a 'DAZN' en Alemania.

Además, Kompany destacó el buen planteamiento de su rival. "Con experiencia y calidad. Le dije a Christian (entrenador del Hoffenheim) que fueron mejores que nosotros en la primera parte. En la segunda parte reaccionamos y jugamos muy bien. Estoy muy contento con la victoria".

De otro lado, en la rueda de prensa posterior le consultaron al entrenador belga, de 39 años, sobre las rotaciones que había hecho para el juego de este sábado, cuestionándole qué pensaba al respecto de hacerlas más a menudo. Su respuesta fue contundente.

"Para ser sincero, me sorprende la frecuencia con la que me han hecho esta pregunta. Vamos, chicos, estamos en 2025. Creo que ahora todos entienden que es muy importante usar la plantilla y no esperar a que las cosas se pongan feas para hacerlo", precisó Kompany.



Otras reacciones de los protagonistas

Por su parte, Harry Kane, autor de un triplete indicó que "no se puede jugar todos los partidos a la perfección; siempre habrá fases en las que el rival tenga ocasiones. Hay que defender bien, y eso fue lo que hicimos. En la segunda parte, fue más nuestro juego; la forma en que movimos el balón, la forma en que presionamos con y contra el balón. Subimos el nivel, aumentamos la intensidad, y eso les complicó las cosas. Los goles llegaron en el momento justo. Al final, conseguimos la victoria. Es un placer haber marcado de nuevo y poder ayudar al equipo".