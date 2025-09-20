Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / ¿Descanso para Luis Díaz y las figuras del Bayern Múnich?; respuesta clara y directa de Kompany

¿Descanso para Luis Díaz y las figuras del Bayern Múnich?; respuesta clara y directa de Kompany

Al DT del Bayern Múnich, Vincent Kompany, le consultaron sobre las modificaciones que hizo para el juego contra Hoffenheim cuestionándole si las hará más seguido. ¡Atento Luis Díaz!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de sept, 2025
Luis Díaz en acción de juego con Bayern Múnich frente al Hoffenheim.
