Gol Caracol  / Selección Colombia  / James Rodríguez y el preocupante pronóstico para el Mundial 2026; se habla de una lesión

James Rodríguez y el preocupante pronóstico para el Mundial 2026; se habla de una lesión

El '10' está en la mira de todos, tras preocupante pronóstico que hizo astrólogo en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'; quien le hizo un estudio completo a la 'tricolor' para el Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en el partido contra México
AFP

