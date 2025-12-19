James Rodríguez y el preocupante pronóstico para el Mundial 2026; se habla de una lesión

A poco para cerrar este 2026, desde ya inician los pronósticos pensando en todo lo que será el próximo año. Y evidentemente, al Mundial le ponen el ojo desde ya, por ser uno de los principales eventos en materia de fútbol.

Justo por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el astrólogo Giorgio Armas se refirió a los pronósticos para la Selección Colombia pensando en lo que será el certamen mundialista, en el que el combinado dirigido por Néstor Lorenzo deberá enfrentar a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje 1, de la FIFA.

Inicialmente, el experto en la materia pronóstico unos “octavos o cuartos de final para el combinado ‘tricolor’”; sin embargo, la mala noticia pasó por el estudio astral que le hizo a nuestro ‘10’, por quien siente preocupación.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia Foto: AFP

“Por James sí siento preocupación, no creo que llegue muy bien al Mundial James, lamentablemente. No va a llegar con ritmo; puede ser que un par de meses antes sufra alguna lesión, algo que lo pueda complicar. Tiene un ascendente en aries que no me gusta y ahorita lo está afectando en el trabajo, este planeta negativo”, dijo Giorgio Armas de manera contundente, revelando que el cucuteño tiene que estar muy pendiente de su situación.



Es más, el astrólogo dejó claro que James debería empezar a buscar equipo para el próximo año: “Él debería conseguir equipo para ya y tratar de mantener la calma, la paciencia. No alocarse, no hacer nada de forma impulsiva, porque puede hacer que no llegue al cien por ciento”.

De todas maneras, no todo serían malas noticias para la Selección Colombia, pues uno de los que sí brillarían sería el guajiro: “De Luis Díaz no se tiene que decir nada porque es un crack, tiene una linda astrología, un talento único. Él ha nacido con Venus, que es el planeta de la fecundidad, entonces por 'Lucho' no me preocupo”.