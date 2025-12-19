Teófilo Gutiérrez justificó sus provocaciones y picardía, tras ser campeón con Junior

Teófilo Gutiérrez regresó a Junior de Barranquilla para ampliar su historia y lo consiguió. El pasado martes 16 de diciembre, se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025, luego de vencer a Deportes Tolima, con marcador global de 4-0. Así las cosas, logró su sexto título con la camiseta del 'tiburón', tras haber ganado una Copa BetPlay, dos Ligas y dos Superligas.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención en la recta definitiva del segundo semestre. 'Teo' provocó a Rafael Carrascal, en el juego contra América de Cali, por la jornada 2 de los cuadrangulares, y el mediocampista cayó en la trampa, viendo la tarjeta roja. Posteriormente, en la final, Sebastián Guzmán también fue expulsado, tras un altercado con Teófilo.

Ahora, eso no es nuevo, ya que el referente del 'tiburón' siempre se ha caracterizado por ese estilo de juego adentro de las canchas. Razón por la que, en entrevista con el programa 'F90', de ESPN, le preguntaron al respecto y respondió con contundencia, justificando su obrar. "Hay cosas que solamente te da la experiencia", afirmó de entrada el jugador, de 40 años.

"El rival también juega y era una instancia en la que, lo sucedido en Barranquilla, con Sebastián Guzmán, ellos también lo tomaron como herramienta para sacar a Guillermo Paiva y cayó. Es una experiencia para él que le va a hacer crecer mucho y le hará tener más responsabilidad. Eso hace parte del juego", añadió Teófilo Gutiérrez, quien profundizó en sus argumentos.



Teófilo Gutiérrez, capitán de Junior de Barranquilla, en un partido de la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

"El fútbol no solo es patear una pelota, lo mental es lo más valioso. Yo he trabajado con la psicóloga y eso me ha enseñado mucho, he crecido. Subí el nivel en ese aspecto, pero creo que la picardía que he tenido desde niño y me enseñó el barrio, no me la va a enseñar un libro. Eso se consigue en los partidos de calle y se lleva a la cancha", expresó el referente del Junior.

Por último, Teófilo Gutiérrez sentenció que "cada quien lo hace a su manera y la mía es esa. No tengo que ocultar nada. Eso me ha llevado a ganar cosas importante y a crear enemigos, pero las personas que me conocen saben quién es 'Teo'. Yo me quedo con lo que he ganado en la vida, mi familia, los amigos y la hinchada que me quiere y me lo ha hecho saber".