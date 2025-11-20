Con estos lujos, Jhon Jáder Durán volvió a chicanear; mostró avión privado, joyas y lanzó dardo

Jhon Jáder Durán, atacante del Fenerbahce de Turquía, reapareció en redes sociales con una particular publicación con la que quiso sacar pecho por las extravagancias con las que se da gusto y que están al alcance de muy pocos.

El futbolista de 21 años de edad, que viene de superar una lesión que lo sacó de las canchas durante 2 meses, se entretiene jactándose de lo que posee mientras recupera su firma física y su nivel.

Fue así como después de más de 2 semanas sin hacer publicaciones en su cuenta de Instagram, volvió a hacerlo para dar a entender que no se priva de ningún gusto y para enrostrar su fortuna con un particular mensaje.

Todo obedece al jugoso contrato de 20 millones de euros anuales por 5 temporadas que el paisa firmó a principio de 2025 con Al Nassr de Arabia Saudita, elenco que lo cedió al Fenerbahce por pedido del portugués Cristiano Ronaldo, capitán y figura del elenco árabe.



Jhon Jáder Durán mostro lujos, avión privado, joyas y más

El atacante ‘cafetero’ se exhibió junto a sus seres queridos en una aeronave privada de primera clase, en una fina residencia, luciendo joyas, relojes, sus accesorios deportivos, compras, estando en restaurantes y más espacios exclusivos.



Lo singular fue la frase que plasmó junto a las imágenes, con las que dio a entender que para él no es novedad tanto derroche: “Nada fuera de lo normal, solo disfrutando de la vida”.

Publicidad

No obstante, llamó la atención que junto a los videos y fotografías de emitió también puso una imagen del exfutbolista brasileño Adriano y hasta una del actor estadounidense Will Smith haciendo la seña de pistola con la mano.

Y aunque de esta manera el jugador quiso enviar un claro mensaje, restringió la posibilidad de recibir comentarios al respecto.

Publicidad

Así usa su tiempo libre Durán mientras se acercan los próximos partidos del Fenerbahce: de visitante contra Rizespor, el domingo 23 de noviembre por la liga local; como local frente al Ferencvaros de Hungría, por Europa League; y el clásico de Turquía contra Galatasaray el primero de diciembre, duelo para que el colombiano está siendo reservado.