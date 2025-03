Diber Cambindo, cara a cara con James Rodríguez: “Es mi ídolo y está marcando diferencia"

Este viernes la Liga MX acapara las miradas con un partidazo entre dos equipos protagonista en el actual campeonato, el León y Necaxa, en el duelo de la fecha 12 del campeonato mexicano, donde se medirán dos de las figuras del actual torneo ‘manito’ y que son colombianos: James Rodríguez y Diber Cambindo .

El delantero de los ‘rayos’ es el actual goleador de la liga, con 10 anotaciones en once compromisos, por lo que su nombre ya está dando de qué hablar, a pesar de que un compatriota suyo se lleva las miradas, que es el ‘10’ cucuteño.

Por eso, en Gol Caracol hablamos en exclusiva con Diber Cambindo, quien palpitó lo que será ese enfrentamiento con James Rodríguez, uno de sus ídolos.

Diber Cambindo y la presencia de James Rodríguez en México

“La mayoría de los colombianos que nos encontramos acá estamos haciendo muy buen papel, dejando a nuestro país en alto, estamos haciendo mucho ruido. La llegada a James Rodríguez acá es un boom, es algo que no cabe en la cabeza de muchas personas que él esté acá”, comenzó diciendo en la charla con este portal.

De la misma manera, Diber Cambindo confesó que estaba esperando con ansias poder encontrarse con James Rodríguez en el fútbol mexicano.

“Por ejemplo en la cabeza mía que estoy pronto a enfrentarlo, eso me llena de orgullo, que uno está haciendo las cosas bien, estar en una liga y tener la posibilidad de enfrentar a una persona como es James, lo que representa. Estoy dichoso y feliz porque es una persona que nos ha dado mucha alegría, lo vemos como un ídolo, porque él para mí es un ídolo. La verdad tener el privilegio y gusto de competir en la misma liga en la que él se encuentra me llena de satisfacción y se da cuenta uno que las cosas las está haciendo bien. Espero llegue el día pronto para enfrentarlo y conocerlo”, expresó con emoción el delantero nacido en Guachené.

Diber Cambindo y un festejo de gol con Necaxa en la Liga MX. Hector Vivas/Getty Images

Acá más declaraciones de Diber Cambindo:

*El impacto de James Rodríguez en la Liga MX

“Acá los mexicanos están fascinados con James, la verdad no saben dónde ponerlo, yo tampoco sabía dónde ponerlo, imagínese acá. Con lo que está haciendo, tiene un ritmo impresionante, su calidad, está marcando mucha diferencia, es el líder de asistencias y la verdad el que juegue al lado de James es un privilegiado”.

*El mensaje de Néstor Lorenzo para Diber Cambindo

“Eso está en la mente de todos los futbolistas colombianos, siempre aspiramos con estar ahí en la selección, me acuerdo tanto que cuando fui conversé mucho con el profe, me dijo que tenía que seguir haciendo las cosas bien, que siguiera haciendo cosas bien, que me esforzara, que la única manera en la que yo podría estar en la Selección era haciendo demasiado ruido, que hiciera goles y aportara al equipo, que tenía mucho potencial por explotar.

*Su presente en Necaxa lo lleva a ser observado

“En esa estamos, enfocados en Necaxa pero no se qué pueda pasar al final de temporada o en alguna convocatoria. Yo sueño con eso, trabajando y alzando la mano que estamos en puntica de pies por si se ocupa”.

Acá la entrevista completa de Diber Cambindo con Gol Caracol: