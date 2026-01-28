Dos colombianas, cerca de ser campeonas del mundo con Corinthians; triunfazo en semifinal

Sin una sola ocasión en 83 minutos, con una versión defensiva, la primera y única oportunidad demostró este miércoles la efectividad máxima del Corinthians brasileño, que se clasificó para la final de la Copa de Campeones femenina de la FIFA, con un triunfo por 0-1 contra el Gotham estadounidense con un remate de Gabi Zanotti y un fallo de la portera Ana-Katrin Berger.

Un gol definitivo, cuando el destino invariable parecía la prórroga, que impulsó al duelo por el título del próximo domingo al campeón de la Copa Libertadores, que espera rival de la otra semifinal entre el Arsenal inglés y el ASFAR marroquí, y que frustró al Gotham, dirigido por el español Juan Carlos Amoros.

No hubo apenas ocasiones en el primer tiempo. Ni en las salidas rápidas al contragolpe del Corinthians ni en las posesiones más largas, menos trepidantes, del Gotham, en la calma tensa con la que se movió el partido, al que le faltó más ritmo durante todo el recorrido hacia el descanso, sin imponerse ni uno y otro. Suma igualdad.

La segunda parte espabiló al Gotham, al menos al principio. Con más control, con más dinamismo, con más ambición, el equipo neoyorquino creó su mejor ocasión hasta entonces y más allá, cuando la internada por la derecha de Purge no acertó a rematar del todo Stengel, recién entrada al campo por la lesionada Gabi Portilho.



Ahí sufrió el Corinthians, con un aspecto más defensivo en el segundo tiempo, limitado en ataque a un disparo desde casi el medio campo de Duda Sampaio para intentar sorprender a Bergen. El balón, inquietante en su origen, se perdió fuera, a un lado de la portería estadounidense.

Al conjunto brasileño no le disgustaba el 0-0. Con una tendencia conformista, aguardó a su adversario, a la expectativa de la capacidad para atacar del equipo norteamericano, que, sin embargo, se diluía en los últimos metros, sin remate, sin el pase definitivo, sin el plus necesario para convertir una posesión en una oportunidad.

Solvente en defensa, el Corinthians vivió en su área también el tramo final del encuentro, sin más sobresaltos que un remate de cabeza nada concluyente, hasta que lanzó su ataque ganador en el minuto 83, cuando Gabi Zanotti conectó con la izquierda una volea que no acertó a despejar la portera Berger. Un error visible. Definitivo.

Cabe destacar que, de ganar la final; las colombianas Paola García y Gisela Robledo levantarán el importante título, en la primera edición de este certamen internacional.

Ficha técnica:

0 - Gotham: Berger; Bruninha (Freeman, m. 50), Sonnett, Carter (Schupansky, m. 89), Reale; Howell (Cook, m. 89), McCaskill; Lavelle (Harper, m. 95), Gabi Porthilo (Stengel, m. 49), Purge; Shaw

1 - Corinthians: Leticia; Gi Fernandes, Thais Ferreira, Teles, Tamires; Jaqueline (Vic Alburquerque, m. 90), Duda Sampaio, Ana Vitoria (Johnson, m. 67), Andressa (Dayana Rodríguez, m. 90), Belén Aquino (Ivana Fuso, m. 78); Gabi Zanotti.

Gol: 0-1, m. 83: Gabi Zanotti.

Árbitra: Tess Olofsson (Suecia). Amonestó con tarjeta amarilla a Ana Vitoria (m. 28), por el Corinthians, y a McCaskill (m. 12) y Howell (m. 43), por el Gotham.

Incidencias: partido correspondiente a la semifinal de la Copa de Campeones de la FIFA, disputado en el estadio del Brentford ante unos 5.000 espectadores.