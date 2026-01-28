Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dos colombianas, cerca de ser campeonas del mundo con Corinthians; triunfazo en semifinal

Dos colombianas, cerca de ser campeonas del mundo con Corinthians; triunfazo en semifinal

Paola García y Gisela Robledo están a 90 minutos de la gloria con el cuadro brasileño, que este miércoles venció a Gotham, por la Copa de Campeones femenina.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jugadoras de Corinthians femenino, festejando triunfo en la Copa de Campeones 2026.
Jugadoras de Corinthians femenino, festejando triunfo en la Copa de Campeones 2026.
Foto: X de @Corinthians.

Publicidad

Publicidad

Publicidad