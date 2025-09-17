DT de León y sus quejas por partidos de James Rodríguez con la Selección Colombia; "se pierde"

El sábado pasado León empató en condición de visitante 0-0 contra Tigres en la jornada ocho de la liga mexicana, acumulando su cuarto partido al hilo sin derrotas. Sin embargo, el entrenador Eduardo Berizzo no se conformó con el empate y se quejó luego del partido.

Para Berizzo, la fecha FIFA le trajo muchos problemas para su equipo, debido a que se desgastaron figuras clave en su funcionamiento. "Para nosotros ha sido una jornada de fecha FIFA… Ismael Díaz llegó en la semana, viene de dos partidos, lo mismo le ha pasado a James, Echeverría, y esa frescura se pierde. Ismael le costó el partido físicamente, creo que los dos partidos con su selección hicieron merma en ese sentido, y lo mismo le pasó a James", dijo el DT tras finalizar el juego.

Luego, lanzó pulla sobre el rendimiento del '10' de la Selección Colombia en el encuentro. "Nos quedamos sin capacidad de asistir, de generar ese pase clave. Aprovechar las situaciones era la clave, porque jugamos contra un muy buen equipo con grandes futbolistas, sobre todo en la parte ofensiva con un fantástico jugador como Ángel (Correa), que generó el 90% del peligro rival".

James Rodríguez, que entró en el segundo tiempo, tuvo una calificación en el partido de 7.5 según SofaScore, no obstante, para su técnico todavía puede y debe dar más. "Han salido muchos futbolistas y los reemplazamos con muchos otros. Le podía dar más importancia a la fecha FIFA y al regreso de futbolistas un poco desgastados… necesitábamos en su plenitud física a Ismael, un jugador de mucho uno contra uno, y la frescura de James para mejorar el ataque, pero la encontraremos", señaló.

Eduardo Berizzo, técnico de León AFP

En el encuentro frente a Tigres, el conjunto 'esmeralda' gozó de la ventaja de que su rival sufrió una expulsión en el minuto 26, pero aun así no pudo vulnerar el arco, por lo cual, Berizzo afirmó: "En la primera parte hicimos un trabajo de presión muy bueno, no dejamos jugar a nuestro rival. Cuando sucede la expulsión parecía que nos íbamos a adueñar del partido, y nos adueñamos, pero nos faltó encontrar la jugada que lo destrabe. Esa es hoy la cosa a revisar y mejorar."

Ahora, la 'fiera' trabaja en sus instalaciones pensando en su próximo partido, que será este viernes 19 de septiembre a las 10:05 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Caliente frente a Tijuana. Partido en el que, de ganar, sumaría 14 puntos, y podría situarse en la sexta posición, en puestos de liguilla final, entre los equipos que pelean por levantar el trofeo del torneo 'manito'.