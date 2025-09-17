"Luis Díaz es crack, uno de los mejores del mundo; por algo Bayern Múnich pagó lo que pagó"

Luis Díaz no tiene techo. Una historia que inició en el Barranquilla Fútbol Club, se siguió escribiendo en Junior y tuvo sus primeras páginas en Europa, con la camiseta del Porto, vive unos momentos de ensueño. En Liverpool, brilló, ganando todos los títulos a nivel local, y, ahora, hace de las suyas en Bayern Múnich, que es su nueva casa a partir de la temporada 2025/26.

Por eso, los elogios no se hacen esperar. En esta ocasión, quien habló sobre el guajiro fue Sebastián Viera, exguardameta uruguayo con el que compartió en el 'tiburón'. En entrevista para el programa 'Hablando con el Ruso', no se guardó ni una sola palabra positiva para 'Lucho', resaltando su calidad y haciendo énfasis en que no le cabe duda de que es uno de los mejores.

"Luis Díaz es un crack total. Todos los vemos como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Es más, por algo el Bayern Múnich pagó lo que pagó", afirmó al respecto. Eso sí, no fue del único tema sobre el que habló, pues, a pesar de que no se ha publicado la charla completa, mostraron algunos apartes donde dejó varias respuestas de interés.

"El único equipo en el que voy a jugar en Colombia es Junior de Barranquilla"; "el mejor volante '10' que jugó conmigo fue Giovanni Hernández"; "las rivalidades que más sentía dentro de la cancha eran contra Millonarios y Atlético Nacional"; "creo que Julio Comesaña ha sido el que más me ha enseñado", fueron algunas de las cosas que dijo que llamaron la atención.

Luis Díaz, que ha tenido un buen arranque en el Bayern Múnich Foto: AFP

De igual manera, recordó un cruce que tuvo con Jarlan Barrera, cuando se enfrentaron en un Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla. "Yo veo a Jarlan allá y le digo a Jefferson Duque: 'espérate, dame un segundito'. Agarro la pelota, se la tiro y le digo: 'patealo vos'", contó entre risas. Por último, trajo a colación uno de los tantos goles de tiro libre que marcó.

"No mienta que se lo dejó hacer porque también lo clavé, cuando estábamos jugando en contra", recordó Sebastián Viera. "Según José Luis Chunga se lo dejó hacer", respondió quien lo estaba entrevistando "No, si se quedó parado", sentenció el uruguayo, quien expresó que "lo que más le sorprendió fue cuando ganaron la séptima estrella con Junior de Barranquilla".